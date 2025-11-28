पश्चिम चंपारण: जन्मदिन पार्टी के बाद किशोरी से दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बगहा : पश्चिम चंपारण जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में 26 नवंबर को चौंकाने वाली घटना हुई। जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गई एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता लौकरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि जन्मदिन की पार्टी के बाद घर छोड़ने का बहाना बनाकर आरोपितों ने रास्ते में वारदात को अंजाम दिया। मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में सहयोग करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नौरंगिया थाने के मदनपुर गांव निवासी के रूप में की गई है।