West Champaran : पदभार संभालते नए DM बोले, अब योजनाएं सच में पहुंचेंगी जनता तक

जागरण संवाददाता, बेतिया । West Champaran News : पश्चिम चंपारण जिले के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले के सभी प्रमुख पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों तथा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की स्थिति पर प्रारंभिक जानकारी ली।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में वे प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन कर जिला प्रशासन की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर देंगे। उन्होंनेे कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि जिले के विकास के लिए टीम भावना अनिवार्य है। इसलिए हर अधिकारी को विभागीय समन्वय मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी प्राथमिकताएं पूरी शिद्दत के साथ धरातल पर उतारी जा सकें।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त नगर निगम बेतिया लक्ष्मण तिवारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।