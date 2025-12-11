Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Champaran : पदभार संभालते नए DM बोले, अब योजनाएं सच में पहुंचेंगी जनता तक

    By Shashi Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    Bihar Latest News : पश्चिम चंपारण जिले के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जिले के सभी प्रमुख पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पश्चिम चंपारण जिले के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ।

    जागरण संवाददाता, बेतिया । West Champaran News : पश्चिम चंपारण जिले के नए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले के सभी प्रमुख पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों तथा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की स्थिति पर प्रारंभिक जानकारी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में वे प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन कर जिला प्रशासन की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर देंगे।

    उन्होंनेे कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि जिले के विकास के लिए टीम भावना अनिवार्य है। इसलिए हर अधिकारी को विभागीय समन्वय मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी प्राथमिकताएं पूरी शिद्दत के साथ धरातल पर उतारी जा सकें।

    इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त नगर निगम बेतिया लक्ष्मण तिवारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।

    ऐतिहासिक धरती पर पदस्थापना से गौरवान्वित

    डीएम ने जिले की गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पवित्र और संघर्षशील धरती पर पदस्थापित होकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले के विकास को सबसे ऊपर रखते हुए सभी योजनाओं और परियोजनाओं को पूरी तत्परता और तेज गति से लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा।