यूपी से बिहार में शराब तस्करी रोकने को सख्त चौकसी, सभी वाहनों की गहन तलाशी

संवाद सहयोगी, बगहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नौरंगिया थाना की पुलिस यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहनों की गहन जांच कर रही है।

यह अभियान शराब की बरामदगी के साथ-साथ शराब धंधेबाजों की पहचान व गिरफ्तारी को लेकर चलाया जा रहा है। शराब तस्करी पर अंकुश लगाने का निर्देश नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि हाल ही में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को शराब तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने का निर्देश दिया था।

इसके तहत सीमा क्षेत्रों में छापेमारी और वाहन जांच को और अधिक सख्त किया गया है। विशेष रूप से यूपी से आने वाले छोटे-बड़े वाहनों, पिकअप, ट्रक, कार और बाइक की गहन तलाशी ली जा रही है। पुलिस का मानना है कि शराब तस्कर नए-नए तरीकों से शराब की खेप बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखते हुए जांच अभियान को लगातार मजबूत किया जा रहा है।