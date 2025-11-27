बेखौफ हुए तस्कर, नेपाल खाद ले जाने से रोकने पर एसएसबी के टेंट पर किया पथराव

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: भारत-नेपाल सीमा पर भंगहा प्रभुघाट में स्थित सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के बाह्य टेंट को बीते 21 नवंबर को घेरकर खाद तस्करों ने जवानों से गाली गलौज, धक्का मुक्की और पथराव की है। ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान ने तस्करों द्वारा नेपाल में खाद ले जाने की सूचना पर उन्हें रोकने गया था। इससे तस्कर नाराज हो गए और ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे खाद लेकर भी फरार हो गए। मामले में एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक (सामान्य) जगदीप सिंह ने भंगहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। भंगहा थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि जगदीप सिंह की शिकायत पर शेख इजरायल, अहमद मियां की पत्नी समेत 30-40 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिकी में बताया गया है कि जगदीप सिंह 44 वाहिनी एसएसबी वाह्य सीमा चौकी भंगहा में कार्यरत है। 21 नवंबर को प्रभुघाट में टेंट ड्यूटी पर तैनात संतरी ने शाम 5:15 बजे गार्ड कमांडर मुख्य आरक्षी सामान्य संजीव कुमार राजपूत को बताया कि बॉर्डर के पिलर संख्या 425/11 और 425/12 के बीच सीमा से करीब 10 मीटर भारत की ओर 35-40 तस्कर खाद की बोरियों के साथ भारत से नेपाल की ओर बॉर्डर पार करने जा रहे है। जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं।

यह सुन प्रभुघाट टेंट के गार्ड कमांडर अपने साथ दो जवान लेकर उन्हें रोकने के लिए गए। तस्करों को रोका तो वे हाथापाई और गाली गलौज करने लगे। गार्ड कमांडर को धक्का दे दिया, जिससे वे कीचड़ में गिर गए। इनमें तीन लोग पहचान में आए, जिनमें शेख इजराइल, अहमद मियां की पत्नी और अज्ञात थे। गार्ड कमांडर के कीचड़ में गिरने पर बाकी के दोनों जवान उन्हें उठाने के लिए गए। इसी दौरान टेंट के आसपास के तीन-चार घर के लगभग 20-25 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, तस्करों के भगाने के लिए ड्यूटी पर तैनात एसएसबी पर्सनल्स के साथ हाथापाई व धक्का मुक्की करने लगे।

तस्करों और ग्रामीणों को उग्र होता देख गार्ड कमांडर अपने जवानों के साथ टेंट में आ गए। एसएसबी पर्सनल पर पथराव एवं अंधेरे का फायदा उठाकर खाद की बोरियों के साथ कुछ तस्कर नेपाल और कुछ भारत की ओर भाग गए। इसके बाद ग्रामीण और तस्कर टेंट का घेराव कर पथराव करने लगे।

तब गार्ड कमांडर मुख्य आरक्षी (सामान्य) संजीव कुमार राजपूत ने इसकी सूचना वाह्य सीमा चौकी प्रभारी भंगहा एवं समुवाय प्रभारी नगरदही को दिया। सूचना पर वाह्य सीमा चौकी प्रभारी भंगहा एवं समुवाय प्रभारी नगरदही क्विक रिस्पांस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया।