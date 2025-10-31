प्रवासियों के लिए खुशखबरी, बिहार से इन शहरों के लिए चलेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
रेल प्रशासन ने प्रवासियों की सुविधा के लिए सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जयनगर, दरभंगा, हसनपुर रोड, सहरसा, पूर्णिया कोर्ट और रक्सौल से आनंद विहार, दिल्ली, नई दिल्ली, योगनगरी ऋषिकेश और उधना के लिए चलेंगी। इन ट्रेनों का परिचालन नवंबर और दिसंबर तक अलग-अलग तिथियों पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। रेल प्रशासन द्वारा प्रवासियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई ट्रेनों की घोषणा की गई है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन आगामी 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे चलकर अगले दिन 05.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
इसी प्रकार 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन आगामी 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 13.30 बजे चलकर अगले दिन 10.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल दिनांक 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सीतामढ़ी से 23.55 बजे चलकर अगले दिन 23.58 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
04015 सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन आगामी 01 दिसंबर तक प्रतिदिन सीतामढ़ी से 16.30 बजे चलकर अगले दिन 18.15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। 04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10.00 बजे चलकर अगले दिन 08.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 01 दिसंबर तक प्रतिदिन दरभंगा से 18.15 बजे चलकर अगले दिन 23.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। 04097 हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 30 नवंबर तक प्रतिदिन हसनपुर रोड से 15.00 बजे चलकर अगले दिन 18.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 10 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से 20.00 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मुंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्णिया कोर्ट से 16.30 बजे चलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 01 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 14.00 बजे चलकर अगले दिन 11.15 बजे योगनगर ऋषिकेश पहुंचेगी। इसी प्रकार 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल ट्रेन 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को रक्सौल से 05.30 बजे चलकर अगले दिन 12.35 बजे उधना पहुंचेगी।
05561 रक्सौल-वटवा (अहमदाबाद) स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 11.20 बजे चलकर अगले दिन 20.00 बजे वटवा पहुंचेगी। 09068 जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन आगामी 24 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23.30 बजे चलकर तीसरेे दिन 12.30 बजे उधना पहुंचेगी।
09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को समस्तीपुर से 04.00 बजे चलकर अगले दिन 14.00 बजे उधना पहुंचेगी। तिलक़ स्पेशल ट्रेन आगामी 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 19.15 बजे चलकर तीसरे दिन 05.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
