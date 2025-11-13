Sikta vidhan sabha Chunav Result: सिकटा सीट पर किसे मिलेगी जीत, समझिए पूरा समीकरण

डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिकटा विधानसभा सीट (Sikta vidhan sabha Chunav Result) पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा और सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं, जनसुराज ने उत्कर्ष श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी ने औरंगजेब को प्रत्याशी बनाकर दांव खेला है।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को सिकटा सीट पर वोट डाले गए थे, इसमें कुल 72.95 प्रतिशत मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों सहित सिकटा सीट के नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी और दोपहर तक चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी।