Sikta vidhan sabha Chunav Result: सिकटा सीट पर किसे मिलेगी जीत, समझिए पूरा समीकरण
Sikta election Result : पश्चिम चंपारण जिले की सिकटा विधानसभा सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जेडीयू के समृद्ध वर्मा और सीपीआई-एमएल के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के बीच मुख्य मुकाबला है। 11 नवंबर को हुए मतदान में 72.95% वोट पड़े थे, जिसके नतीजे शुक्रवार को आ रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिकटा विधानसभा सीट (Sikta vidhan sabha Chunav Result) पर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा और सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं, जनसुराज ने उत्कर्ष श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी ने औरंगजेब को प्रत्याशी बनाकर दांव खेला है।
बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को सिकटा सीट पर वोट डाले गए थे, इसमें कुल 72.95 प्रतिशत मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों सहित सिकटा सीट के नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी और दोपहर तक चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी।
सिकटा विधानसभा के प्रत्याशी
- औरंगजेब-आम आदमी पार्टी
- बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता - कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनलिस्ट लिबरेशन
- संतोष राम-बसपा
- समृद्ध वर्मा-जदयू
- उत्कर्ष श्रीवास्तव-जन सुराज पार्टी
- पनम शर्मा-जागरूक जनता पार्टी
- मो. फखरूद्दीन-राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी
- मो. असलम-निर्दलीय
- खुर्शीद फिरोज अहमद-निर्दलीय
- प्रमोद साह-निर्दलीय
- लालगुरद मियां-निर्दलीय
वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम
सिकटा विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में सीपीआई एमएल एल प्रत्याशी बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 49075 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 46773 वोट मिले थे और हार का अंतर 2302 मतों का था। इससे पहले वर्ष 2015 में इस सीट पर जेडीयू के फिरोज अहमद ने जीत दर्ज की थी।
