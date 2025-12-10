Language
    Health News: मौसम बदलने से बढ़ा इन बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में उमड़ रही मरीजों की भीड़

    By Abu Sabir Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। तापमान में बदलाव के कारण सर्दी-खांसी, बुखार और वायरल फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। बच्चे और ...और पढ़ें

    अस्पतालों में उमड़ रही भीड़। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बगहा। अनुमंडलीय अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम के अचानक बदलने और दिन-रात के तापमान में भारी उतार-चढ़ाव के कारण आम लोगों की सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है। खासकर सुबह और शाम में बढ़ी ठंड तथा दिन में हल्की धूप के बीच शरीर तापमान संतुलित नहीं रख पाता, जिसका परिणाम विभिन्न मौसमी बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है।

    अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विनय कुमार के अनुसार इस समय सर्दी-खांसी, बुखार, गला संक्रमण और वायरल फ्लू के मरीज सबसे अधिक पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनके मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई मरीज तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर टूटने जैसी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं।

    वायरल इन्फेक्शन से बढ़ रहे मामले?

    डॉक्टर इसे मौसम परिवर्तन के दौरान फैलने वाले सामान्य वायरल संक्रमण से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा त्वचा रोग के मरीजों की संख्या भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। मौसम में नमी और धूल-मिट्टी की बढ़ती मात्रा के कारण फंगल इंफेक्शन, खुजली, दाद-खाज और लाल चकत्ते जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं।

    अस्पताल के त्वचा विभाग में प्रतिदिन दर्जनों मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि साफ-सफाई में थोड़ी-सी लापरवाही भी इस मौसम में त्वचा संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि अस्पताल में डायरिया और पेट से जुड़े रोगों के मरीज भी तेजी से बढ़े हैं।

    दूषित पानी के सेवन, ठंडे पेय या बाहर के अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के कारण दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर कई मरीज भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। अस्पताल प्रशासन ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अतिरिक्त दवाएं स्लाइन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

    डॉक्टरों की अपील

    साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी मरीज को परेशानी न हो। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस मौसम में गर्म कपड़ों का उपयोग करें, साफ पानी पिएं, बाहर का दूषित भोजन न खाएं और किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में जांच करवाएं।

    मौसम का यह उतार-चढ़ाव कब तक जारी रहेगा, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सावधानी और जागरूकता अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ताजा भोजन, शुद्ध पेयजल और गर्म कपड़े पहनने की सलाह चिकित्सक दीं।