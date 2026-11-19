संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज नगर परिषद में प्रशासनिक बदलाव के साथ शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद जगी है।

बगहा के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा को नरकटियागंज नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर नए ईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश पुरी को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

आठ माह बाद बदली जिम्मेदारी विभागीय आदेश के अनुसार सरोज कुमार बैठा को नरकटियागंज नगर परिषद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले करीब आठ माह पूर्व लौरिया के कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रभार सौंपा गया था। अब विभागीय स्तर पर बदलाव करते हुए बगहा के ईओ को नई जिम्मेदारी दी गई है।