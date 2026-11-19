जागरण संवाददाता, दरभंगा। मिथिला की संस्कृति, परंपरा, कला और खान-पान की झलक एक बार फिर भव्य मंच पर देखने को मिलेगी। 54वें मिथिला विभूति पर्व को लेकर दरभंगा में तैयारियां तेज हो गई हैं।

22 से 24 नवंबर तक डा. नागेन्द्र झा स्टेडियम में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। आयोजन को यादगार बनाने के लिए आयोजन समिति और जिला प्रशासन जुटा हुआ है।

तैयारियों की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा

आयोजन स्थल पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें आयोजन समिति के सदस्यों, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी दीर्घाओं के सदस्य आयोजन को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से जुटेंगे।

नई पीढ़ी को मिथिला की विरासत से जोड़ने पर जोर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डा. बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि इस वर्ष समारोह का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को मिथिला की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, खान-पान और समृद्ध धरोहर से रूबरू कराना है। इसके माध्यम से मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।