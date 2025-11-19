20 दिसंबर तक सप्तक्रांति और सत्याग्रह में नो बर्थ, प्रयागराज एक्सप्रेस 3 महीने के लिए कैंसिल

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। पर्व और चुनाव बीतते ही आनंद विहार समेत अन्य जगहों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। बेतिया, नरकटियागंज समेत अन्य स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ट्रेनों में चढ़ने के दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति बन रही है। स्थिति यह रही कि सप्तक्रांति एक्सप्रेस और सत्याग्रह एक्सप्रेस में अगले 20 दिसंबर तक बर्थ उपलब्ध नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तत्काल व प्रीमियम टिकट में भी लंबी प्रतीक्षा सूची दिख रही है। कई यात्री सामान्य और जनरल कोच में सफर करने को मजबूर हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का भी परिचालन हो रहा है। फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है।

सप्तक्रांति और सत्याग्रह एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों ने बताया कि हमलोगों छठ के समय आए थे किंतु टिकट नहीं मिलने से परेशान है। बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला। इसलिए मजबूरन जनरल बोगी में ठूंसकर जाना पड़ रहा है।

गौनाहा के प्रेमचंद्र पटवारी,दीपक महतो व विनोद कुमार ने बताया कि अगले एक माह तक सप्तक्रांति एवं सत्याग्रह में टिकट नहीं मिल है। प्राइवेट नौकरी में इतनी लंबी छूटी कहां से मिलेगी। उन्होंने बताया कि वे प्रयास करेंगे कि जनरल बोगी में जगह मिल जाए। नहीं मिलने पर स्लीपर कोच में फाइन आदि देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे।

सबसे अधिक भीड़ दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ नरकटियागंज जंक्शन से गुजरने वाली आनंद विहार जाने वाली ट्रेनों में हो रही है। इसमें भीड़ के मामले में सप्तक्रांति ट्रेन पहले नंबर पर है। हालांकि कई यात्रियों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संबंध में या तो जानकारी नहीं है या फिर स्पेशल ट्रेनों में वे जाने से परहेज कर रहे हैं।

यात्रियों का कहना है कि सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी आनंद विहार पहुंचा देती है। उसके बाद सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन को पहुंचती है लेकिन स्पेशल उतना समय में नहीं पहुंचती है । हम लोग सप्तक्रांति ट्रेन पकड़ने आए हैं। मंडुआडीह एक्सप्रेस ट्रेन तीन माह के लिए रद नरकटियागंज जंक्शन होकर चलने वाली मंडुआडीह (प्रयागराज) सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने करीब तीन माह तक रद किया है। उक्त गाड़ी को संभावित कोहरे का हवाला देकर रेल प्रशासन ने रद करने का घोषणा किया है।

समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संभावित कोहरे के कारण संरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के परिचालन आंशिक रूप से रद की गई है। गाड़ी संख्या 14112 प्रयागराज जंक्शन से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली गाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन एक दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक रद रहेगी।