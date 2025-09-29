Language
    Bihar Politics: पीके के आरोपों पर सांसद संजय जायसवाल का पलटवार, कहा- अगर माफी नहीं मांगी तो...

    By Sunil Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:00 PM (IST)

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा सांसद डॉ. संजय जायसवाल पर लगाए गए डीजल चोरी और ओवरब्रिज एलाइनमेंट बदलवाने के आरोपों पर सांसद ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर माफी मांगें अन्यथा वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। सांसद ने रेलवे और एनएचएआई से प्राप्त प्रतिवेदन दिखाते हुए कहा कि ब्रिज का एलाइनमेंट नहीं बदला गया है।

    पीके ने माफी नहीं मांगी तो 132 करोड़ 24 लाख की मानहानि का करेंगे मुकदमा: सांसद

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल पर डीजल चोरी और छावनी ओवरबिज के एलाइनमेंट बदलवाने के लगाए गए आरोप को लेकर सांसद ने साक्ष्य के साथ पक्ष रखा है और कहा है कि प्रशांत किशोर माफी मांगें, नहीं तो उनके खिलाफ 132 करोड़ 24 लाख की मानहानि का मुकदमा करेंगे। प्रशांत किशोर के खिलाफ पहले ही अपराधिक मुकदमा भी न्यायालय में किया है।

    उन्होंने सोमवार को एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि छावनी ओवरब्रिज का एलाइनमेंट चेंज कराने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था। इसको लेकर उन्होंने सूचना के अधिकार के माध्यम से रेलवे एवं एनएचएआई से मांग की थी। दोनों का प्रतिवेदन दिखाते हुए बताया कि दोनों विभागों ने कहा कि न तो ब्रिज का एलाइमेंट बदला गया है और न ही एनएच के स्वरूप में कोई बदलाव किया गया है।

    अधिकारी को पता नहीं डीजल-पेट्रोल पर नहीं लगता जीएसटी

    सांसद ने कहा कि नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया के पत्र के आलोक में प्रशांत किशोर ने मुझ पर डीजल चोरी का आरोप लगाया है। मेरे नोटिस के जवाब में उन्होंने यह भी लिखा है कि पंप सांसद का नहीं है। फिर भी महापौर के जिस पत्र के आलोक में वे डीजल चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए नगर विकास विभाग पटना के तत्कालीन अधिकारी आठ विषयों पर जांच किए हैं।

    सांसद ने जांच रिपार्ट दिखाते हुए कहा कि आठ विषयों की जांच करने के बाद अधिकारी अन्य विषय में लिखते हैं कि पेट्रोल पंप की जांच की गई। वहां से प्राप्त विपत्र में 15 वाहनों के डीजल बिल में जीएसटी नहीं है।

    सांसद ने अधिकारी को आड़े हांथों लेते हुए कहा कि मुझे इनकी योग्यता पर संदेह है। पूरे देश में डीजल और पेट्रोल जीएसटी से मुक्त है। फिर भी उन्होंने किस साजिश के तहत इस तरह का जांच रिपोर्ट दिया, इसकी भी जांच कराएंगे।

