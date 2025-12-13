मझौलिया में बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार वृद्ध महिला को कुचला, मौके पर मौत

संवाद सूत्र, बेतिया/मझौलिया। जगदीशपुर–मझौलिया मुख्य मार्ग पर अहवर कुड़िया पासवान चौक के समीप शनिवार की सुबह 11 बजे के आसपास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी वृद्ध महिला सिर के बल गिरी और ट्रक के पिछले चक्के से उसका सिर कुचल गया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई।

जबकि ट्रक के ठोकर से बाइक रोकने के दौरान बाइक चालक के हाथ में भी हल्की चोट है। ठोकर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। छठीयार कार्यक्रम में शामिल होने गई थी मृत महिला की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरैया वार्ड संख्या छह कानू टोला निवासी जुल्म साह की 62 वर्षीय पत्नी चंपा देवी के रूप में हुई है।पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है।

बाइक चालक मृतका का नातिन-दामाद बिरेश्वर कुमार ने बताया कि वे मझौलिया थाना के दूधा मठिया गांव से वृद्ध महिला को उनके घर पहुंचाने जा रहे थे। महिला अपनी बेटी के घर आयोजित छठीयार कार्यक्रम में शामिल होने गई थी।

बालू लदे ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी जैसे ही बाइक पासवान चौक स्थित माई स्थान के समीप पहुंची, तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दिया। पीछे बैठी चंपा देवी सड़क पर गिरीं और ट्रक ने कुचल दिया। मृतका के पति जुल्म साह ने बताया कि उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है। अचानक हुई इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।