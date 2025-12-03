West Champaran : जब सड़कें बन गईं गोदाम, तो नरकटियागंज में यात्रियों की सुरक्षा कौन करेगा?

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) । अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र की प्रमुख सड़कों और ग्रामीण इलाकों के चौक-चौराहों पर गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि सड़क किनारे ही नहीं, बल्कि सड़क के बड़े हिस्से पर निर्माण सामग्रियां रखकर कारोबार किया जा रहा है।

इससे आवागमन में बाधा तो हो ही रही है, साथ ही हादसों का जोखिम भी बढ़ गया है। सोमवार को लालमति देवी की बालू पर बाइक फिसलने से ट्रक की चपेट में आकर हुई मौत ने इस समस्या को लेकर लोगों की चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ा दिया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण सामग्री बेचने वाले सड़क के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सबसे खराब स्थिति बाजार समिति रोड की है, जो बलथर होते हुए नेपाल सीमा को जोड़ती है। करीब पचास फीट चौड़ी यह सड़क अवैध व्यापार के कारण सिकुड़कर मात्र दस से पंद्रह फीट में सिमट गई है।

सड़क पर बिखरी गिट्टी और बालू से दोपहिया वाहनों के फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही बड़े वाहनों के गुजरने में भी भारी परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि बाजार समिति चौक से पंडई नदी पुल तक करीब एक किलोमीटर हिस्से में जगह-जगह बालू व गिट्टी का ढ़ेर लगा है।

यहीं हाल नरकटियागंज- व्यासपुर मार्ग के धुमनगर और अजुआ चौक का भी है, जहां लंबे समय से यह व्यवसाय बिना रोक-टोक के चल रहा है। शक्ति पासवान का कहना है कि प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण आए दिन बाइक सवार फिसलकर घायल हो रहे हैं। उड़ती बालू लोगों, दुकानदारों और राहगीरों के लिए परेशानी बन गई है।

जानकार बताते हैं कि इस मार्ग से रोजाना ढ़ाई हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं, लेकिन निर्माण सामग्री ढ़ककर भी नहीं रखी जाती। बता दें कि नगर परिषद ने तीन वर्ष पूर्व मुख्य बाजार में सड़क पर रखे बालू के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की थी। लेकिन बड़े पैमाने पर सड़कों पर चल रहे इस अवैध धंधे पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।