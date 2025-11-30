Language
    सगाई के दो दिन बाद मातम, ब्रह्मस्थान मोड़ पर भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत

    By Madhusudan Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    बेतिया के मनुआपुल थाना क्षेत्र में पतरखा-नौरंगिया रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों युवक योगापट्टी से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई। मृतकों की पहचान संदीप कुमार और रामबाबू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। रामबाबू की दो दिन पहले ही सगाई हुई थी।

    सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत

    जागरण संवाददाता, बेतिया। मनुआपुल थाना क्षेत्र में पतरखा - नौरंगिया रोड़ के ब्रह्मस्थान मोड़ के समीप शनिवार की रात आठ बजे के आसपास तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई गई। बाइक पर सवार बैरिया थाना क्षेत्र के गजरवा बाजार वार्ड एक के शंभू धागड़ के पुत्र संदीप कुमार (27) व संजय धागड़ के पुत्र रामबाबू कुमार (20) की मौत हो गई है। दोनों चचेरे भाई थे। योगापट्टी के हरपुर गांव से लौट रहे थे। 

    रविवार की अल सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मनुआपुल थाना की पुलिस ने जीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त बाइक जब्त की गई है। 

    रात को ही लौट रहे थे वापस

    परिजनों ने बताया कि दोनों शनिवार की शाम करीब 06:30 बजे बाइक से योगापट्टी के हरपुरा निवासी भुनेश धांगड़ के घर गए थे। वहां संदीप का ननिहाल है। रात को ही वापस लौट गए थे। लेकिन, घर नहीं पहुंचे। 

    रविवार की सुबह सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीर देख कर स्वजन पहुंचे और मृतकों की पहचान की। संदीप अपने माता- पिता का इकलौता संतान था। पिता शंभू धांगड़, मां देवानती देवी, बहन खुशबू कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है। 

    तीन भाईयों में सबसे बड़ा

    वहीं मृतक रामबाबू कुमार तीन भाई में सबसे बड़ा था। घटना को लेकर दो छोटे भाई लालाबाबू कुमार (07) तथा राधे कुमार (05), मां सुगांती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। 

    मनुआपुल थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 06:30 बजे घटना की सूचना मिली है। बाइक के पेड़ से टकराने के कारण दोनों की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के बयान पर कांड अंकित किया जा रहा है

    सगाई के दो दिन बाद हुई रामबाबू की मौत

    मनुआपुल थाना क्षेत्र के पतरखा–नौरंगिया रोड पर शनिवार की रात में दुर्घटना में मृत रामबाबू कुमार (20) की सगाई दो दिन पहले गुरुवार को हुई थी। परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था। 

    परिजनों ने बताया कि रामबाबू की शादी लाल सरैया निवासी राजन धागड़ की बेटी से तय थी। गुरुवार को सगाई की रस्म पूरी की गई थी। मृतक की मां सुगांती देवी ने बताया कि वह शादी की तैयारी के बारे में सोच रही थी। इस बीच मौत की सूचना आ गई।