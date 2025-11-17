Language
    घर से आधार कार्ड लाने निकला था युवक, रास्ते में अनियंत्रित वाहन ने ले ली जान

    By Abu Sabir Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:33 PM (IST)

    बगहा में एक सड़क दुर्घटना में 24 वर्षीय मेघा राम की मौत हो गई। वह सिकंदराबाद मजदूरी करने जाने वाला था और घर से आधार कार्ड लेने निकला था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    आधार कार्ड लाने निकला था युवक

    संवाद सहयोगी, बगहा। नगर थाना क्षेत्र में रविवार की रात सड़क दुर्घटना में 24 वर्षीय युवक मेघा राम की मौत हो गई। पुलिस ने रात में ही घटनास्थल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। 

    दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण पुलिस को मृतक की पहचान करने में काफी कठिनाई हुई। पुलिस ने युवक के मोबाइल फोन से मिले नंबरों के आधार पर स्वजन तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया।

    सोमवार सुबह मृतक के पिता महेंद्र राम को पुलिस ने सूचना दी। सूचना मिलते ही वह तत्काल अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान अपने पुत्र मेघा राम के रूप में की। मेघा राम पिपरिया गांव निवासी महेंद्र राम का पुत्र था और सिकंदराबाद मजदूरी करने जाने वाला था।

    बहन को खाना बनाने को कहा

    घटना से पहले मेघा राम अपनी बड़ी बहन के घर झिमरी नौतनवा से पटखौली थाना क्षेत्र के डुमवलिया स्थित प्रमोद राम के घर पहुंचा था। वहां उसने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया और बहन से खाने के लिए कुछ बनाने को कहा। 

    उसने बताया कि वह सिकंदराबाद काम पर जाने की तैयारी कर रहा है और आधार कार्ड घर पर छूट गया है। जिसे वह लेकर आ रहा है। इतना कहकर वह घर की ओर निकल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा।

    राम का शव देखकर स्वजन बदहवास 

    सुबह स्वजन को दुर्घटना की सूचना मिली तो सभी अस्पताल पहुंचे। जहां मेघा राम का शव देखकर स्वजन बदहवास हो गए। 

    पिता ने बताया कि वह आधार कार्ड लेने घर जा रहा था, इसी बीच दुर्घटना का शिकार हो गया। पुलिस फिलहाल स्वजन के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।