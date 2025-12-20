Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्व मामले के निष्पादन में पश्चिम चंपारण का बैरिया अंचल सबसे पीछे, सीओ से स्पष्टीकरण

    By Shashi Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया अंचल में राजस्व संबंधित मामलों के निष्पादन में लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनता दरबार में डीएम ने सुनी पीड़ितों की फरियाद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar News: जिले में राजस्व संबंधित मामलों के निष्पादन में लापरवाही को लेकर बैरिया के अंचलाधिकारी फंस गए हैं। अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिन्हा ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है।

    अपर समाहर्ता ने बताया कि बैरिया के अंचलाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं के निष्पादित करने का निर्देश दिया गया, तब भी उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। राजस्व मामलों के निष्पादन में जिले में बैरिया सीओ सबसे नीचे हैंं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं आता है,तो उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह एवं एडीएम लंबित राजस्व के मामलों के निष्पादन में सख्त रूख अपनाया है।

    31 दिसंबर तक निष्पादित करें राजस्व के सभी मामले

    डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिमार्जन, म्यूटेशन, ई मापी, सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने, भूमि सत्यापन तथा जनशिकायतों से संंबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है।

    इसे अभियान चलाकर करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी अंचलों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन संध्या पांच बजे जिला स्तर से ऑन लाइन की जा रही है। समीक्षा के दौरान सभी सीओ का पारफार्मेस भी देखा जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि राजस्व से जुडे सभी कार्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है। ऐसे में यदि निर्धारित अवधि के अंदर निष्पादन का कार्य नहीं किया गया है, तो संबंधित सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    सभी अंचलों में खुलेगा दो- दो कामन सर्विस सेंटर

    राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर सभी अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र की तरह होगा, जो अंचल कार्यालय परिसर में ही खुलेगा। कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन इस केंद्र पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसे एक सप्ताह के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

    डीसीएलआर एवं सीओ के यहां लगेंगी शिकायत पेटिका

    आम आदमी को राजस्व से संबंधित कोई समस्या है और वह समक्ष अधिकारी के यहां देना चाहते हैं, तो सीओ एवं डीसीएलआर के कार्यालय में लगी शिकायत पेटी में इसे डाल सकेंगे। उनकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा।

    अंचलों में दाखिल-खारिज की स्थिति
    क्रमांक अंचल कुल मामले निष्पादन प्रतिशत लंबित मामले
    I बेतिया 4558 59.83% 1830
    II पिपरासी 223 70.40% 66
    III बगहा दो 1769 73.32% 472
    IV बैरिया 4636 74.03% 1202
    V लौरिया 2382 80.48% 464
    VI नौतन 2011 81.10% 376
    VII मझौलिया 6127 82.65% 1061
    VIII ठकराहां 278 83.45% 46
    IX बगहा एक 2857 84.07% 455
    X सिकटा 3310 84.53% 512
    XI भितहां 709 84.63% 109
    XII योगापट्टी 2174 85.60% 312
    XIII गौनाहा 2098 85.94% 295
    XIV चनपटिया 7110 86.41% 957
    XV मधुबनी 1290 86.82% 170
    XVI मैनाटांड़ 1573 86.84% 208
    XVII रामनगर 1616 88.68% 183
    XVIII नरकटियागंज 5268 90.57% 497