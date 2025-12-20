राजस्व मामले के निष्पादन में पश्चिम चंपारण का बैरिया अंचल सबसे पीछे, सीओ से स्पष्टीकरण
पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया अंचल में राजस्व संबंधित मामलों के निष्पादन में लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar News: जिले में राजस्व संबंधित मामलों के निष्पादन में लापरवाही को लेकर बैरिया के अंचलाधिकारी फंस गए हैं। अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिन्हा ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है।
अपर समाहर्ता ने बताया कि बैरिया के अंचलाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं के निष्पादित करने का निर्देश दिया गया, तब भी उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। राजस्व मामलों के निष्पादन में जिले में बैरिया सीओ सबसे नीचे हैंं।
यदि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं आता है,तो उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह एवं एडीएम लंबित राजस्व के मामलों के निष्पादन में सख्त रूख अपनाया है।
31 दिसंबर तक निष्पादित करें राजस्व के सभी मामले
डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिमार्जन, म्यूटेशन, ई मापी, सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने, भूमि सत्यापन तथा जनशिकायतों से संंबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है।
इसे अभियान चलाकर करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी अंचलों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन संध्या पांच बजे जिला स्तर से ऑन लाइन की जा रही है। समीक्षा के दौरान सभी सीओ का पारफार्मेस भी देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्व से जुडे सभी कार्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है। ऐसे में यदि निर्धारित अवधि के अंदर निष्पादन का कार्य नहीं किया गया है, तो संबंधित सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सभी अंचलों में खुलेगा दो- दो कामन सर्विस सेंटर
राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर सभी अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र की तरह होगा, जो अंचल कार्यालय परिसर में ही खुलेगा। कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन इस केंद्र पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसे एक सप्ताह के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
डीसीएलआर एवं सीओ के यहां लगेंगी शिकायत पेटिका
आम आदमी को राजस्व से संबंधित कोई समस्या है और वह समक्ष अधिकारी के यहां देना चाहते हैं, तो सीओ एवं डीसीएलआर के कार्यालय में लगी शिकायत पेटी में इसे डाल सकेंगे। उनकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा।
|क्रमांक
|अंचल
|कुल मामले
|निष्पादन प्रतिशत
|लंबित मामले
|I
|बेतिया
|4558
|59.83%
|1830
|II
|पिपरासी
|223
|70.40%
|66
|III
|बगहा दो
|1769
|73.32%
|472
|IV
|बैरिया
|4636
|74.03%
|1202
|V
|लौरिया
|2382
|80.48%
|464
|VI
|नौतन
|2011
|81.10%
|376
|VII
|मझौलिया
|6127
|82.65%
|1061
|VIII
|ठकराहां
|278
|83.45%
|46
|IX
|बगहा एक
|2857
|84.07%
|455
|X
|सिकटा
|3310
|84.53%
|512
|XI
|भितहां
|709
|84.63%
|109
|XII
|योगापट्टी
|2174
|85.60%
|312
|XIII
|गौनाहा
|2098
|85.94%
|295
|XIV
|चनपटिया
|7110
|86.41%
|957
|XV
|मधुबनी
|1290
|86.82%
|170
|XVI
|मैनाटांड़
|1573
|86.84%
|208
|XVII
|रामनगर
|1616
|88.68%
|183
|XVIII
|नरकटियागंज
|5268
|90.57%
|497
