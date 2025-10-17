Language
    Bihar Election: 7 करोड़ की मालकिन हैं मंत्री रेणु देवी, विनय बिहारी के पास 5 करोड़ की संपत्ति

    By Shashi Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    बेतिया से, मंत्री रेणु देवी 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति की मालकिन हैं, जिसमें कोलकाता में एक फ्लैट भी शामिल है। उन्होंने 2025-26 में 23 लाख से अधिक का आयकर रिटर्न दाखिल किया। वहीं, पूर्व मंत्री विनय बिहारी 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं, जिनके पास सोना और जमीन भी है। उन्होंने 2024-25 में 32 लाख से अधिक का आयकर रिटर्न दाखिल किया था।

    रेणु देवी और विनय बिहारी।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। सूबे के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सह पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी 7 करोड़ 83 लाख 2580 चल अचल संपत्ति की मालकीन हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है, उसमें अपने पति के नाम से कोलकाता में फ्लैट होने की बात बताई है।

    इसके अलावा पटना एवं बेतिया के सुप्रिया रोड स्थित मकान का उल्लेख किया है। इसके अलावा बेतिया प्रखंड के रानीपकड़ी में जमीन होने की बात बताई है। उनके ऊपर बैंक का 546594 रुपये बकाया है।

    उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 लाख 66 हजार 40 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। जबकि वर्ष 2021-22 में 14 लाख 36 हजार 10 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया था।

    विनय बिहारी के पत्नी के पास 7.5 एकड़ जमीन

    लौरिया के भाजपा समर्थित प्रत्याशी सह पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री विनय बिहारी 5 करोड़ 7 लाख 19187 रुपये चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। विनय बिहारी के बैंक खाते में 4.50 लाख नकद एवं उनकी पत्नी के खाते में 3 लाख रुपये है।

    नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उसके अनुसार पूर्व मंत्री के पास 25 लाख रुपये मूल्य के 250 ग्राम सोना व पत्नी के पास 30 लाख मूल्य का 300 ग्राम सोना है। गृह प्रखंड योगापट्टी में विनय बिहारी के नाम पर 6.5 एकड़ एवं पत्नी के नाम पर 7.5 एकड़ जमीन होने है।

    उन्होंने वर्ष 2024-25 में 32 लाख 72 हजार 370 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जबकि उनकी पत्नी ने इसी वित्तीय वर्ष में 6 लाख 7530 रुपये का रिटर्न दाखिल किया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में विनय बिहारी ने 11 लाख 63 हजार 240 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया था। पत्नी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 मेंं 4 लाख 25 हजार 738 रुपये रिटर्न दाखिल किया था।