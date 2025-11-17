Rashtriya Lok Adalat 2025: 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, थानों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी

संवाद सूत्र, बगहा। 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायालय सभागार में बैठक संपन्न हुई। एडीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन करने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीजेम सह सचिव अनुमंडल विधिक सेवा समिति आलोक कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रजेश कुमार के आदेश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बगहा रविरंजन के निर्देश के आलोक में लोक अदालत की सफलता को लेकर बैठक हुई।

साथ ही आलोक कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सभी न्यायालयों से नोटिस निर्गत करने के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों को लगाया गया है। सभी थानों द्वारा नोटिस तामिला कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही वादी व प्रतिवादियों से भी अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर वादों का निष्पादन कराएं।