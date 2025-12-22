Language
    रेल किराया बढ़ाया कोई बात नहीं, पहले यात्रियों को सुविधाएं तो दीजिए

    By Manvendra Pandey Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    Indian Railways fare increase: भीषण महंगाई के दौर में रेल किराए में बढ़ोतरी ने आम यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। 26 दिसंबर से लागू नए रेल किराए क ...और पढ़ें

    मध्यम वर्ग, छात्र और नौकरीपेशा लोगों पर इसका प्रभाव धिक पड़ेगा। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Rail fare hike: रेल प्रशासन द्वारा 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने की घोषणा के बाद आम यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यात्रियों का कहना है कि इस फैसले का प्रभाव संपन्न वर्ग पर कम, जबकि मध्यम वर्ग, छात्र और नौकरीपेशा लोगों पर अधिक पड़ेगा।

    यात्रियों ने बताया कि वर्तमान में कई रेल मार्गों पर चल रही दर्जनों गाड़ियों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। सवारी गाड़ियों का परिचालन सीमित होने के कारण मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में आरक्षित यात्रियों की यात्रा भी किसी यातना से कम नहीं रह गई है। इसके बावजूद बिना किसी ठोस सुधार के किराया बढ़ा देना यात्रियों के हित में नहीं है।

    हालांकि मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से दैनिक यात्रियों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सामान्य यात्रियों और रोज़ाना यात्रा करने वाले गैर-एमएसटी यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। विशेषकर छात्र और नौकरीपेशा वर्ग इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

    यात्रियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच रेल किराया बढ़ने से मासिक बजट बिगड़ना तय है। सरकार का यह फैसला आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाला है।

    यात्रियों की राय

    खिरिया निवासी शिवशंकर कुशवाहा ने कहा कि यह फैसला जनता के लिए कुठाराघात के समान है। 215 किलोमीटर तक किराया समान रहता है, लेकिन एक किलोमीटर बढ़ते ही 216 किलोमीटर का पूरा बढ़ा हुआ किराया देना पड़ता है। इससे दिल्ली, मुंबई, कोटा और देहरादून जैसे शहरों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ेगी।

    रामपुर नयागांव निवासी चंद्रदेव सहनी ने कहा कि बिना सुविधा विस्तार और व्यवस्था में सुधार किए किराया बढ़ाना यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। यदि रेल प्रशासन पहले व्यवस्था सुधारता, तो किराया बढ़ने का इतना मलाल नहीं होता।

    कैलाशनगर की संगीता देवी ने बताया कि उनके पति और बेटा दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि गांव में खेती-बाड़ी भी है। ऐसे में महीने में एक-दो बार दिल्ली आना-जाना लगा रहता है। साधारण श्रेणी में यात्रा संभव नहीं होने से मजबूरी में स्लीपर और कभी-कभी एसी से यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बिना व्यवस्था सुधार किए किराया बढ़ाना आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के अलावा कुछ नहीं है।