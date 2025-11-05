‘चुनाव से 10 दिन पहले पैसे बांट रहे, 20 साल से जनता की नहीं ली सुध’, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार पर प्रियंका का तंज

जागरण संवाददाता, बगहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाल्मीकिनगर विधान सभा के एसएस हाई स्कूल हरनाटांड़ के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता 20 साल से चली आ रही राजनीतिक विफलताओं से त्रस्त है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के सिर्फ 10 दिन पहले पैसों का वितरण शुरू कर दिया गया, जबकि पिछले दशकों में जनता की सुध लेने की किसी को चिंता नहीं थी। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार प्रियंका ने कहा कि जनता पैसे उनसे ले सकती है, लेकिन वोट महागठबंधन को देना चाहिए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे और बिहार की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाई जा रही है।