Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘चुनाव से 10 दिन पहले पैसे बांट रहे, 20 साल से जनता की नहीं ली सुध’, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार पर प्रियंका का तंज

    By VINOD RAOEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन 20 सालों से जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने वर्तमान सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बताया। प्रियंका ने जनता से विकास और रोजगार के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रियंका का नीतीश सरकार पर हमला

    जागरण संवाददाता, बगहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाल्मीकिनगर विधान सभा के एसएस हाई स्कूल हरनाटांड़ के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता  20 साल से चली आ रही राजनीतिक विफलताओं से त्रस्त है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के सिर्फ 10 दिन पहले पैसों का वितरण शुरू कर दिया गया, जबकि पिछले दशकों में जनता की सुध लेने की किसी को चिंता नहीं थी।

    दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार

    प्रियंका ने कहा कि जनता पैसे उनसे ले सकती है, लेकिन वोट महागठबंधन को देना चाहिए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे और बिहार की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाई जा रही है।

    प्रियंका गांधी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के हितों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। 

    उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल पैसों के लालच में नहीं आएं और विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही।