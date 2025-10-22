Language
    West Champaran : छठ घाटों पर रौनक, पानी में खौफ, यहां दिखते हैं मगरमच्छ

    By Abu Sabir Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में छठ पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन गंडक नदी के घाटों पर मगरमच्छों के दिखने से श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है। वन विभाग की टीम मगरमच्छों को सक्रिय रहती है। पिपरासी और धनहा में अधिकारियों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा के निर्देश दिए।

    Hero Image

    टेंगरहा पुल जहां दिखते हैं मगरमच्छ : जागरण

    संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)।  पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में छठ पूजा की तैयारी पूरे जोरों पर है, घाटों की सजावट से लेकर अरघ्य के गीतों तक हर ओर उत्सव का माहौल है। मगर श्रद्धा की इस उमंग के बीच भय की एक लहर भी है। गंडक नदी के कई घाटों पर मगरमच्छों की मौजूदगी ने छठव्रतियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम में जुटा है, लेकिन घाट किनारे डर और श्रद्धा दोनों का संगम साफ दिखाई दे रहा है।

    नगर थाना क्षेत्र के चखनी गांव के समीप टेंगराहा पुल के पास काफी भीड़ होती है। स्थानीय लोग घाट की सफाई और सजावट में लगे हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बाहर से भी लोग अपने गांव लौटने लगे हैं ताकि आस्था के इस महापर्व को परिवार संग मना सकें।

    यहां लगभग आधा दर्जन मगरमच्छ 

    घाट की तैयारी के बीच नदी में मगरमच्छों की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार, रोजाना एक या दो मगरमच्छ नदी किनारे धूप सेंकते देखे जा रहे हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन मगरमच्छ दिखाई दिए हैं, जिससे पूजा की तैयारी में जुटे लोगों में दहशत का माहौल है। नव युवक छठ पूजा समिति के सदस्य जयप्रकाश सिंह और लालबाबू पांडेय ने बताया कि घाट के पास बड़ी संख्या में मगरमच्छ देखे जा रहे हैं, जिससे पूजा के दौरान किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। मवेशी पालक भी जानवरों को उस दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। इस मामले में बगहा रेंज के रेंजर श्रीमान मालाकार ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा जाएगा, जो मगरमच्छों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार हालात पर नजर रखे हुए है।

    पिपरासी में सीओ व थानाध्यक्ष ने किया छठ घाट का निरीक्षण, निर्देश

    पिपरासी। पिपरासी में करीब दो दर्जन छोटी एवं बड़ी छठ घाट है । जिसका निरीक्षण थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा व सीओ शशिकांत यादव ने संयुक्त रूप से बुधवार को किया। जिसमें आधा दर्जन छठ घाट अति संवेदनशील है। गंडक नदी के पावन तट पर श्रीपत नगर ,परसौनी,मुड़ाडीह आदि छठ घाट को अति संवेदनशील घोषित किया गया है । अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि सभी छठ घाट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

    बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने भी बीते साल श्रीपतनगर छठ घाट का निरीक्षण किया था । उधर नदी थानाध्यक्ष दीपक कुमार प्रसाद ने बताया कि 11 नामित छठ घाट है । अति संवेदनशील कोई छठ घाट नहीं है । सभी छठ घाट की भौतिक सत्यापन किया जा रहा है । उधर धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह व सीओ नंदलाल राम ने संयुक्त रूप छठ घाट का निरीक्षण करने के उपरांत बताया कि करीब दो दर्जन नामित छठ घाट हैं । जिसमें तीन छठ घाट बांसी, धनहा, रंगललही अति संवेदनशील हैं ।

    यह गंडक नदी के पावन तट पर छठ घाट का निर्माण प्रत्येक साल किया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूर्व प्रमुख उदय प्रताप सिंह एवं मुखिया राकेश चौधरी का विशेष योगदान व्यवस्था को लेकर रहता है। यहां पुलिस की विशेष चौकसी रहती है ।