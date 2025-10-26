मुजफ्फरपुर में प्रार्थना सभा में यूट्यूबरों के वीडियो बनाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस

संवाद सूत्र, नौतन। नौतन थाना क्षेत्र के बैरागी मठ के पास पूर्वी नौतन शेखटोली निवासी फतेह मियां के घर के वेसमेंट (तहखाना) में कथित प्रार्थना सभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक दर्जन से अधिक यूट्यूबर पहुंच गए और महिलाओं से पूछताछ करने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रार्थना सभा में शामिल एक दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे विरोध पर उतर आए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं है। महिलाएं यह कहने लगी कि वे एक धर्म विशेष की प्रार्थना सभा में श्रद्धा रखती हैं और उनके आशीर्वाद से बीमारी ठीक हो रही है।

हालांकि, हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि मतांतरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी तक किसी पक्ष की ओर से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई होगी।

दरअसल, हुआ यह कि बैरागी मठ के पास उक्त घर में एक राजनीतिक दल की ओर से प्रेसवर्ता रखी गई थी। वहां दर्जनों यूट्यूबर पहुंच गए। तभी किसी ने देखा कि वेसमेंट में कुछ महिलाएं और बच्चे हैं। झाड़- फूंक चल रहा है। मतांतरण के संदेह पर यूट्यूबर वहां पहुंच गए और वीडियो बनाने लगे।

कथित प्रार्थना सभा का संचालन कर रही महिला ने वीडियो बनाने का विरोध किया। उसके सहयोग में प्रार्थना सभा में शामिल अन्य महिलाएं भी उतर गईं। बताया जाता है कि पिछले सात वर्ष से यहां इस तरह की प्रार्थना सभा चल रही है।