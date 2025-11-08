Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम नरेंद्र मोदी का साफ संदेश, बिहार में नहीं चाहिए कट्टा सरकार

    By Sunil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: पश्चिम चंपारण में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने राज्य को 'जंगलराज' से बचाने की अपील की और विकसित बिहार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने युवाओं को रंगदारी के रास्ते से दूर रहने और विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Elections 2025रू बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित करते पीएम मोदी। जागरण

    सुनील आनंद, बेतिया, (पश्चिम चंपारण)! Bihar Assembly Election 2025:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि और माता सीता की शरणस्थली को नमन करने के साथ कहा कि चंपारण की धरती ने इतिहास को नई दिशा दी है। यही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह संकल्प की धरती है। आज हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर आए है तो चंपारण की भूमिका अहम है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया कुड़िया कोठी मैदान में चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि बिहार के सपनों एवं संकल्पों को लेकर मैंने व्यापक चर्चा की है।

    एनडीए की सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करना है। इसका रोड मैप मैंने बिहार की जनता के सामने रखा है।मैं बेतिया से पूरे बिहार को बताना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं , जब बिहार की पहचान फुट प्राेसेसिंग के पावर हाउस के रुप में होगी।

    बिहार टूरिज्म, टैक्सटाइल और टेक्नोलाजी से जाना जाएगा। आज बिहार मेक इन इंडिया के बड़े सेंटर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि जंगलराज वालों ने सत्याग्रह की पुण्यभूमि को लठैतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था।

    आए दिन हत्या, लूट, अपहरण होते थे। मैं ये बातें इस लिए याद दिला रहा हूं कि जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपनें दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडाराज होता है, वहां व्यापार ठप हो जाता है।

    आप सबने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन और शांति देखी है। बिहार को जंगलराज से बचाए रखना हमसब की जिम्मेदारी है। इस लिए आपसब बोलिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एकबार एनडीए सरकार।

    मैं रंगदार बनना चाहता हूं

    उन्होंने कहा कि मैं राजद की चुनाव रैली का वीडियो देख रहा था। पत्रकारों ने रैली में आए एक बच्चे से पूछा , बेटा तुम रैली में क्यों आए हो, तो छोटे बच्चे ने गर्व से कहा , राजद की सरकार रंगदार बनाती है। मैं रंगदार बनना चाहता हूं।

    यहां हम आइटीआइ, इंजीनियारिंग और मेडिकल कालेज बना रहे हैं और राजद कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह चुनाव राजद और कांग्रेस के पराजय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

    उस मानसिकता को हराना है, जो बिहार के बच्चों में जहर घोल रही है। बिहार तभी आगे बढ़ेगा, जब यहां के युवाओं के सपनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

    महंगाई डायन खाय जात है..

    2014 के पहले राजद - कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी। तब महंगाई चरम पर थी। उस वक्त महंगाई डायन खाए जात है.. यह गाना प्रचलित हुआ था। आज देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी या तो शून्य हो गया है या कम हो गया है।

    स्कूटर, बाइक , वासिंग मशीन आदि की कीमत कम हो गई है। बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर माह में तीनगुना अधिक बाइक की बिक्री हुई है। पिछले साल अक्टूबर बिहार में छह लाख मोबाइल बिका था।

    जबकि इस साल एक माह में 11लाख मोबाइल बिका है। एनडीए के सरकार में मोबाइल पर बात करना भी सस्ता हो गया है। जंगलराज वाले जनता की कमाई लूटते थे और अपनी तिजोरी भरते थे।

    कांग्रेस राजद का सरकार होती तो आप मोबाइल पर बात नहीं कर पाते। ये मोदी है कि मोबाइल डाटा इतना सस्ता कर दिया है कि आप वीडियो काल पर बात कर पाते हैं।

    जलाई मोबाइल की फ्लैश लाइट

    पीएम में सभी का मोबाइल फोन बाहर निकलवा कर फ्लैश लाइट जलवाया और कहा कि ये प्रकाश विकसित बिहार का संकल्प बताता है। यह संकल्प बिहार में लालटेन के अंधकार को लौटने नहीं देगा। मैं विदा ले रहा हूं , और अभूतपूर्व विजय के विश्वास के साथ जा रहा हूं। 14 को मतगणना के बाद मैं फिर से पटना में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में आऊंगा। 11 नंबर को मतदान का रिकार्ड तोड़ना है।


    -----------------------------