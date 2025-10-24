Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेतिया की धरती से पूरे उत्तर बिहार को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी, महागठबंधन को मिलेगी चुनौती!

    By Manoj Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 नवंबर को बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी में होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस रैली को लेकर एनडीए में उत्साह है। यह सभा उत्तर बिहार की चुनावी दिशा तय करेगी और आसपास के जिलों पर भी असर डालेगी। भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है, ताकि लाखों की भीड़ जुटाई जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को बेतिया में करेंगे रैली

    जागरण संवाददात, बेतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आगामी आठ नवंबर को जिले में आ रहे हैं। वे चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी स्थित चनपटिया चीनी मिल फार्म पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

    भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने बताया कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है। हालांकि पीएम यहां कितने बजे पहुंचेंगे, अभी यह निश्चित नहीं है। वे यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

    उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री की इस चुनावी सभा को लेकर भाजपा के साथ एनडीए घटक दलों में खासा उत्साह है। यह सभा न सिर्फ जिले वरना उत्तर बिहार की चुनावी दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी की इस सभा का असर दोनों चंपारण के अलावा आसपास के जिलों के विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीए के नेताओं का कहना है कि पीएम का कार्यक्रम मतदान की तिथि से तीन दिन पहले हो रहा है। पीएम के संबोधन के बाद चुनावी फिजा पूरी तरह बदल जाएगी। उनका जिले में आगमन का कई विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें चल रही हैं। लक्ष्य रखा गया है कि जिले भर से लाखों की भीड़ जुटाई जाए, ताकि सभा ऐतिहासिक बन सके।

    पीएम की सभा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क है। अधिकारियों ने कुड़िया कोठी मैदान का जायजा ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

    राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में सभा से भाजपा का चुनावी अभियान नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेगा। यह सभा चंपारण की उन सभी सीटों पर असर डालेगा जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है।

    भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन चंपारण के लिए गर्व का क्षण होगा। हजारों कार्यकर्ता जनसभा को सफल बनाने में जुटे हैं।