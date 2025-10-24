बेतिया की धरती से पूरे उत्तर बिहार को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी, महागठबंधन को मिलेगी चुनौती!

जागरण संवाददात, बेतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आगामी आठ नवंबर को जिले में आ रहे हैं। वे चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी स्थित चनपटिया चीनी मिल फार्म पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने बताया कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है। हालांकि पीएम यहां कितने बजे पहुंचेंगे, अभी यह निश्चित नहीं है। वे यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री की इस चुनावी सभा को लेकर भाजपा के साथ एनडीए घटक दलों में खासा उत्साह है। यह सभा न सिर्फ जिले वरना उत्तर बिहार की चुनावी दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी की इस सभा का असर दोनों चंपारण के अलावा आसपास के जिलों के विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा।

एनडीए के नेताओं का कहना है कि पीएम का कार्यक्रम मतदान की तिथि से तीन दिन पहले हो रहा है। पीएम के संबोधन के बाद चुनावी फिजा पूरी तरह बदल जाएगी। उनका जिले में आगमन का कई विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें चल रही हैं। लक्ष्य रखा गया है कि जिले भर से लाखों की भीड़ जुटाई जाए, ताकि सभा ऐतिहासिक बन सके।

पीएम की सभा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क है। अधिकारियों ने कुड़िया कोठी मैदान का जायजा ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में सभा से भाजपा का चुनावी अभियान नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेगा। यह सभा चंपारण की उन सभी सीटों पर असर डालेगा जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है।