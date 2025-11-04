PM Modi Rally: 8 नवंबर को चनपटिया में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, चीनी मिल चालू करने की मांग तेज

जागरण संवाददाता, बेतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी आठ नवंबर को चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी में प्रस्तावित चुनावी जनसभा की तैयारी तेज हो गई है। चनपटिया चीनी मिल के कुड़ियां कोठी स्थित फार्म पर जोर शोर से काम चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने अधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया था। उनके साथ नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, एडीएम राजीव रंजन सिन्हा, एसडीएम विकास कुमार, एसडीपीओ विवेक दीप व भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भाजपा नेता रवि सिंह ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम के लिए सभा स्थल का चयन कर लिया गया है। पांच लाख लोगों के बैठने के लिए यहां कुर्सियां लगेगी। मंच से कुछ दूरी पर चार हेलीपैड का निर्माण होने वाला है। तीन हेलीपैड प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर और एक हेलीपैड मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंच के पीछे ग्रीन रूम बनेगा। विगत दिनों हुई वर्षा के कारण मैदान में पानी लग गया है। दो सीवर सेक्शन मशीन से पानी निकाला जा रहा है।

चनपटिया चीनी मिल चालू कराने की मांग, पीएमओ को भेजा पत्र भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र देकर चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने एवं कुड़ियाकोठी स्थित खाली जमीन पर नई फैक्ट्री लगाने की मांग की है। उन्होंने पीएमओ को दिए आवेदन में बताया है कि चीनी मिल आम लोगों एवं किसानों से जुड़ा मामला है। यहां के लोग चीनी मिल से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसे फिर से शुरू करने को लेकर सकारात्मक पहल की जरूरत है।

भाजपा नेता ने बताया है कि कुड़ियाकोठी के जिस खाली जमीन पर फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही है, उसी मैदान से 8 नवंबर को प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आशा है कि प्रधानमंत्री चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने के लिए घोषणा कर सकते हैं। तब पीएम के घोषणा से क्षेत्र के किसानों एवं युवाओं को काफी फायदा होगा। एसएसपी ने सभा की तैयारी का किया निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण सोमवार की रात वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने किया। इस दौरान उन्होंने स्थल पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।