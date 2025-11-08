पीएम मोदी ने किया वादा, आपकी तपस्या से सवा गुना अधिक क्षेत्र का विकास करूंगा

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। दिन शनिवार। सुबह के दस बजे हैं। हर कदम चनपटिया के कुड़ियाकोठी मैदान की ओर चल रहा है। महिलाओं की भारी संख्या सड़क के किनारे कतारबद्ध होकर झंडा लेकर जा रही है। सबों में सभा स्थल में पहले पहुंचने की बेताबी है। क्योंकि सभी अगली पंक्ति में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। कोई बाइक से, कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली में तो कोई पैदल ही सभा स्थल की ओर बढ़ रहा था।

बच्चे कंधों पर झंडा थामे, महिलाएं सिर पर साड़ी से ओढ़नी बांधे और युवाओं में जोश देखते ही बनता था। कुड़िया कोठी का पूरा इलाका भगवा रंग में रंग गया था। सड़क किनारे लगी दुकानों, घरों से लेकर पेड़ों तक पर झंडे और पोस्टर लहरा रहे थे।

कार्यकर्ताओं को जब सभा स्थल की ओर जाते जनसैलाब दिखा तो उनका जोश दोगुना हो गया। एनडीए के छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने-अपने दल के झंडे लेकर नारे लगाते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। सभा शुरू होने से पहले ही पूरा मैदान भर चुका था। दोपहर के 12 बजे के आसपास एनडीए की ओर से बनाया गया हैंगर खचाखच भर गया। हजारों की भीड़ तपती धूप में बाहर खड़ा थी और पीएम के हेलीकाप्टर का इंतजार कर रही थी।

12:42 बजे आसमान में सेना का हेलीकाप्टर मंडारा और कुछ हीं मिनटों में पीएम कोड़िया कोठी के ग्राउंड में पहुंच गए। मोदी और एनडीए के जयकारे से पूरा पंडाल गूंज उठा। पीएम ने करीब 28 मिनट के भाषण में पीएम ने एनडीए कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में गजब का जोश, उत्साह भरा।

पीएम ने अपनी भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। कहा कि महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और माता जानकी की शरणस्थली के हम प्रणाम करत बानी। ये सुनकर भीड़ गदगद हो गई। धूप में खड़े लोगों से पीएम ने मांगी माफी धूप में खड़े लोगों को देखकर पीएम मोदी ने उनसे क्षमा मांगा। कहा- हमारे लोगों की ओर से की गई पंडाल की व्यवस्था छोटी पड़ गई है। इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन धूप में तपने वालों से वादा करता हूं कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। आपकी तपस्या से सवा गुना अधिक विकास करुंगा। फिर क्या था, मोदी-मोदी और भारत माता की जय के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों के चेहरे पर जोश था और दिल में चौमुखी विकास की उम्मीद।

एक झलक पाने की लगी रही होड़ सभा स्थल पर इतनी भीड़ उमड़ी कि लोग मंच तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुट गए। कई युवक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए ताकि प्रधानमंत्री की झलक मिल सके। माताएं बच्चों को कंधे पर उठाए मोदी को देखने की कोशिश कर रही थी, बुजुर्ग लाठी टेकते हुए भी भीड़ के बीच आगे बढ़ रहे थे। कई युवाओं ने अपने चेहरों पर मोदी का मास्क लगाया था, तो कुछ ने पीएम के समर्थन में स्लोगन लिखे टी-शर्ट पहन रखी थी। गर्मी और भीड़ के बावजूद किसी के उत्साह में कमी नहीं दिखी।

जांच के बाद ही प्रवेश की इजाजत प्रधानमंत्री की सभा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। सभा स्थल को कई सुरक्षा घेरे में बांटा गया था। सभा स्थल से पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या किसी अन्य चीज के उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सभा स्थल से करीब एक किलोमीटर पहले ही वाहनों का प्रवेश रोक दिया था। लोगों को पैदल चलकर सभा स्थल तक पहुंचना पड़ा। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, जिनसे गुजरने के बाद ही लोगों को मैदान में प्रवेश की अनुमति दी गई। कैमरों से भीड़ की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी।

डीआइजी हरिकिशोर राय, डीएम धर्मेंद्र कुमार, एसपी डा. शौर्य सुमन और खुद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। हर कोने पर पुलिस, बीएसएफ और एसपीजी के जवान तैनात थे। सभा स्थल के अलावा मुख्य सड़क और प्रमुख चौराहे पर भी पुलिस जवानों की तैनाती रही।

गूंज उठा इलाका पश्चिमी चंपारण के सांसद डा. संजय जायसवाल ने मंच से जैसे ही यह घोषणा किया कि प्रधानमंत्री सीतामढ़ी की सभा समाप्त कर हेलीकॉप्टर से बेतिया के लिए रवाना हो चुके हैं, भीड़ में गहमागहमी बढ़ गई। लोग मंच की ओर अपनी कुर्सी खिसकाने लगे। बच्चे और महिलाएं भी आगे बढ़ने लगे। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही लोगों ने हाथ हिलाकर स्वागत किया। सभा स्थल में मोदी की झलक पाने की ललक इतनी थी कि कई लोग खड़े-खड़े मोबाइल ऊंचा उठाए लाइव वीडियो बना रहे थे। हेलीकॉप्टर उतरते ही माहौल एक बार फिर मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा। दूर-दराज से पहुंचे लोग सभा में शामिल होने और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए के लिए पश्चिमी और पूर्वी चंपारण ही नहीं, बल्कि गोपालगंज, सीवान और वाल्मीकि नगर इलाके से भी लोग पहुंचे थे। दूरदराज के ग्रामीणों ने बताया कि वे सुबह में ही बस और टेंपो से निकल पड़े थे, ताकि मोदी को एक झलक देख सके।

युवाओं ने कहा- टीवी पर रोज मोदी को देखते हैं, लेकिन आज सामने देखने का मौका मिला है। मोदी के कार्यक्रम के लिए कई दिनों से गांव-गांव में चर्चा थी। ट्रैक्टर-ट्रेलर, बाइक, और निजी वाहनों से भी बड़े संख्या में ग्रामीण पीएम की भाषण सुनने सभा स्थल पर पहुंचे थे।

ट्रैफिक व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के सभा के कारण बेतिया-चनपटिया मार्ग पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिसकर्मियों ने मुख्य सड़क पर भी कई जगह बैरिकेडिंग किया था। भीड़ इतनी थी कि कई जगह वाहन रुक गए।

सुरक्षा के लिहाज से वाहनों को सभा स्थल के पहले ही रोक लिया गया। वाहनों को ब्रांच रोड में डाइवर्ट किया जा रहा था। लोगों ने पैदल चलकर कई किलोमीटर की दूरी तय की। जब सभा समाप्त हुई तो भीड़ की वजह से यातायात जैसे थम गया। सड़कों पर लौटते लोगों की भीड़ सभा समाप्त होने के काफी देर तक बनी रही। पुलिस- प्रशासन ने काफी संयम से ट्रैफिक संभाला।

बच्चों और महिलाओं में भी दिखा उत्साह सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। महिलाएं सिर पर दुपट्टा बांधे मोदी की तस्वीर वाला झंडा लहरा रही थीं। कई बच्चे हमारे पीएम लिखे कार्ड पकड़े हुए थे। महिलाओं ने कहा कि वे सिर्फ भाषण सुनने नहीं, बल्कि मोदी को देखने आई हैं। गर्मी और भीड़ के बावजूद महिलाएं मैदान में डटी रहीं। सभा समाप्त होने के बाद भी लोग तुरंत नहीं लौटे।

मंच से पीएम के रवाना होने हेलीकॉप्टर पर सवार होने के दौरान भी समर्थक उनके जाने की दिशा में हाथ हिलाकर नारे लगाते रहे। लोगों के चेहरे पर संतोष था- मोदी को सामने से देखने का सपना पूरा हो गया। वापसी के रास्ते में भी गाड़ियों, गलियों और चौक-चौराहों पर मोदी के नारों की गूंज शाम तक सुनाई देती रही।

शॉल लपेटकर मंच पर आए मोदी प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:45 बजे आसमान में दिखा। हेलीकॉप्टर दिखते ही लोगों में जोश आ गया और लोग मोदी-मोदी का नारा लगाने लगे। नौ मिनट बाद 1:54 बजे सफेद कुर्ता, काला बंडी गले में शॉल लपेटे मोदी मंच पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया तो पंडाल में बैठे लोग जयकारा लगाने लगे।