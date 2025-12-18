PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की 7 दिनों में कराएं केवाईसी, बीडीओ ने दिया निर्देश

संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में आवास सहायकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह ने की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में बीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीएम आवास योजना के सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी हर हाल में ससमय पूरा होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजना के तहत आवास लाभुकों को मिलने वाली द्वितीय किस्त के भुगतान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने आवास सहायकों को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों ने राशि का उठाव कर लिया है, और अभी तक आवासा का निर्माण नहीं कराया है, उनपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान बीडीओ ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने आवास सहायकों को क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर निर्माण कार्य की प्रगति की जांच करने और लाभुकों को आवश्यक मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बीडीओ ने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और पोर्टल पर अद्यतन जानकारी समय पर अपलोड करने पर भी जोर दिया।