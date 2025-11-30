पराली जलाई तो 3 साल के लिए सरकारी लाभ से होंगे वंचित, बेतिया कृषि विभाग की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में यदि कोई भी पराली जलाते पाए गए, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पराली जलाकर वातावरण को प्रदूषित करना कानूनी रूप से दंडनीय है। कृषि विभाग के अधिकारी पटना से सेटेलाइट के माध्यम से इसका निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के अधिकारी पराली जलाने की जानकारी लेते रहेंगे। दोषी किसानों को तीन वर्षो के लिए सभी तरह के सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।

जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने बताया कि पराली जलाना दंडनीय है। यदि कोई भी किसान पराली जलाते पाए जाते हैं, तो उतना निबंधन ही तीन वर्षो के लिए पोर्टल से निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर से जिलों के किसानों के बीच इस बात की जागरूकता चलाया जाएगा कि वे पराली नहीं जलाएं, बल्कि इसका प्रबंधन करें। इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी।

पराली के प्रबंधन में सरकार कर रही मदद पराली सहित अन्य फसल अवशेष नहीं जलाकर उसका प्रबंधन करने में उपयोगी कृषि यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें स्ट्रा बेलर, सुपर हैपी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रीपर कम वाइंडर, स्ट्रा रीपर, रोटरी मल्चर, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं।

इन यंत्रों की खरीद पर विभाग की ओर से 40 से 70 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि एक टन पराली नहीं जलाकर उसे मिट्टी में मिलाने से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं।