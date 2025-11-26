Language
    West Champaran : एक चूक और हादसा तय, नरकटियागंज में पंडई नदी पुल एप्रोच ध्वस्त

    By Rahul Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में कोइरगांवा-राजपुर मार्ग पर पंडई नदी पुल का एप्रोच पथ फिर धंस गया है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाया है, क्योंकि यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है और स्कूली बच्चे भी इसी से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने तत्काल स्थायी मरम्मत की मांग की है। एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।

    ध्वस्त हुआ पंडई नदी के पुल का एप्रोच पथ। सौ. ग्रामीण

    संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चि म चंपारण)। प्रखंड अंतर्गत कोइरगांवा से राजपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित पंडई नदी के पुल का एप्रोच पथ एक बार फिर धंस गया है। जिससे यहां कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई है।

    आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पुल के ध्वस्त एप्रोच को अनदेखा करने की बात कही है। स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि राजू यादव, हदीश मियां, रहीम मियां, सतार मियां समेत अन्य ने कहा कि गत दिनों हीं एक ट्रैक्टर के गुजरने के दौरान ट्रेलर का पहिया गड्ढे में फंस गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका।

    ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क सोनासती, बैतापुर, भेड़ीहरवा, मठिया, राजपुर और बरई टोला समेत अन्य कई गांवों को प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ती है। इतना हीं नहीं स्कूल जाने वाले बच्चों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है।

    लेकिन ध्वस्त एप्रोच के चलते लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुल के दोनों किनारों का एप्रोच पथ बार-बार धंस जा रहा है। लेकिन हर बार मरम्मत की खानापूर्ति कर दी जाती है। यहीं नहीं, नदी ने एप्रोच के नीचे की मिट्टी काट दी है, और अब केवल सड़क का ऊपरी परत बचा है। इसमें भी बड़े-बड़े गढ्ढे हो गए हैं।

    जो किसी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन से इस ध्वस्त एप्रोच पथ की स्थायी और उचित मरम्मती कराने की मांग की है। इधर एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया जा रहा है।