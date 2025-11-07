Language
    अब बेतिया रेलवे स्टेशन में ‘एयरपोर्ट’ वाली फील, बदल जाएगा पूरा लुक

    By Madhusudan Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    बेतिया रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक रूप दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पर नए प्रवेश द्वार, शॉपिंग मॉल और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुरक्षित महसूस होगा। तीन साल में यह स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित हो जाएगा।

    संवाद सूत्र, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बेतिया शहर के रेलवे स्टेशन के लिए अब नया और आधुनिक भवन तैयार किया जाएगा। जो एयरपोर्ट लुक में होगा। यह बदलाव न सिर्फ स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि यात्री सुविधाओं को भी बेहतर बनाएगा।

    इस भवन के निर्माण से क्षेत्र को नया चेहरा मिलेगा और यहां आने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट मैनेजर सह इंजीनियर सैयद शाहबाद शमीम ने बताया कि स्टेशन के दोनों तरफ से प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे।

    बानुछापर के तरफ से बनने वाला स्टेशन लगभग डेढ़ सौ मीटर की लंबाई में होगा। जबकि, रक्सौल स्टेशन को बेतिया राज भवन का लुक दिया जाएगा। बेतिया में दोनों साइड पर ऊंची इमारत बनेगी। जिसमें माल, आकर्षित शापिंग शाप, सिनेमा घर बनेंगे की योजनाएं बनाई गई है।

    क्षेत्रीय निर्मित वस्तुओं की होगी बिक्री

    नए भवन के साथ-साथ स्टेशन परिसर में एक शापिंग मॉल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों की निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। यह पहल स्थानीय कारीगरों और व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

    जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जाएगा। शापिंग मॉल में न केवल पर्यटकों के लिए खरीददारी की सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय भी किया जाएगा।

    रेलवे स्टेशन का विकास से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी

    बेतिया रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। जो न केवल शहर के लोगों के लिए, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां का नया निर्माण परियोजना उन सभी यात्रियों के लिए एक समर्पित सुविधा प्रदान करेगा, जो आराम और सुविधाजनक यात्रा की उम्मीद रखते हैं।

    नए एयरपोर्ट लुक वाले भवन में आधुनिक इंतजाम और परिवहन साधनों की सुगमता सुनिश्चित की जाएगी। बील्डिंग में यात्रियों को प्रवेश करते समय डबल हाइड्रेट छत दिखाई देगा यात्रियों को रोकने के लिए वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे।

    बड़े-बड़े दुकानों से सुसज्जित होगा इसमें यात्री प्रवेश करते समय अपने को काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि हम किसी एयरपोर्ट में आ गए हैं। 

    अर्थव्यवस्था का विकास

    नए शापिंग मॉल के माध्यम से, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने का मौका मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विविधता में वस्त्र, हस्तशिल्प, और अन्य स्थानीय उत्पाद मिल सकेंगे। इस प्रकार की पहल ने केवल व्यवसायियों के लिए अवसर उत्पन्न किया है, बल्कि इससे क्षेत्र की संस्कृति और धरोहर को भी स्मरणीय बनाया जा सकेगा।


    तीन साल में बेतिया स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में होगा। निर्माण की जवाबदेही बेगूसराय की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।
    -सैयद शाहबाज शमीम, प्रोजेक्ट मैनेजर सह इंजीनियर