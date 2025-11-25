NH 727 AA के निर्माण में भू अर्जन के लिए 1394 रैयतों को नोटिस, बिहार से यूपी की दूरी होगी कम

जागरण संवाददाता, बेतिया। मनुआपुल से उत्तर प्रदेश के सेवरही तक एनएच 727 एए के निर्माण में भू अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया में 160.9391 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए 1394 रैयतों को नोटिस भेजी जा चुकी है। इसमें कई रैयतों की ओर से दर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। अब तक किसी भी रैयत ने मुआवजा के लिए आगे नहीं आए हैं।

विभागीय अधिकारियों का मानना है कि चुनाव के चलते यह स्थिति हुई है। अब रैयत मुआवजे के लिए आएंगे। एनएच727एए बेतिया के मनुआपुल से गंडक नदी के रास्ते सेवरही के तिवारी पट्टी को जोड़ने वाली29.24 किलोमीटर एनएच का निर्माण कराया जाना है।

इसके लिए चनपटिया, बैरिया, योगापट्टी एवं ठकराहां प्रखंडों में भूअर्जन किया जाना है। सड़क निर्माण के अलावा गंडक नदी पर बनने वाला पुल की लंबाई 11.24 किलोमीटर होगी। इस सड़क के बन जाने के बाद इस क्षेत्र के विकास की दिशा में गति मिलेगी। इसके अलावा बेतिया से उत्तर प्रदेश की दूरी भी कम हो जाएगी।

अभि तक मुआवजा के लिए नहीं आए एक भी रैयत थ्री डी प्रकाशन के बाद चिह्नित उन रैयतों को नोटिस भेजी गई है, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन नोटिस भेजे करीब तीन माह से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे के लिए रैयत नहीं आए हैं। कुछ रैयतों ने जिला भू अर्जन कार्यालय में दर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई है।