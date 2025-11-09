'जो चरवाहा विद्यालय चलाते थे वे नौकरी देने की बात कर रहे' एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर साधा निशाना

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बगहा भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष अंचित्य कुमार लल्ला, जदयू एमएलसी भीष्म सहनी व एनडीए प्रत्याशी राम सिंह ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।

नेताओं ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान रुझान से साफ है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने महागठबंधन के नेताओं पर “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” दिखाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी का वादा पूरी तरह छलावा है। जो लोग कभी चरवाहा विद्यालय चलाते थे, वे आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जनता सब जानती है और भ्रमित नहीं होगी।

मंत्री ने कहा कि महागठबंधन एक बेमेल गठबंधन है, जो तेल और पानी की तरह कभी एक साथ नहीं मिल सकता। न तो उनके पास केंद्र में सरकार है, न राज्य में, फिर भी ओवरब्रिज और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे कर रहे हैं जो अवास्तविक हैं।