National Lok Adalat 205: अब लोक अदालत में वाहन चालान मामलों का भी होगा निपटारा, चेक करें डेट

संवाद सूत्र, बगहा। 13 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में इस बार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से काटे गए चालान आदि के मामलों की सुनवाई भी होगी। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सोमवार को एसडीजेएम सह सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति आलोक कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यातायात पुलिस के अधिकारियों की बैठक न्यायालय परिसर में हुई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रजेश कुमार के आदेश व जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति रविरंजन से प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव अनुमंडल विधिक सेवा समिति चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोक अदालत की सफलता को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई।