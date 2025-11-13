Narkatiaganj vidhan sabha Chunav Result: नरकटियागंज विधानसभा में फिर लहराएगा BJP का झंडा या महागठबंधन लगाएगा सेंध

डिजिटल डेस्क, नरकटियागंज। नरकटियागंज विधानसभा सीट (Narkatiaganj vidhan sabha Election Result 2025) वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पश्चिमी चम्पारन लगता है। बिहार में राजद और कांग्रेस गठबंधन के तहत भले ही चुनाव लड़ रही हो, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से नरकटियागंज भी एक सीट है जहां राजद ने दीपक यादव (Deepak Yadav) और कांग्रेस ने शाश्वत केदार को चुनावी मैदान में उतारा है।

वहीं, बीजेपी ने संजय पांडेय (Sanjay Pandey) को प्रत्याशी बनाकर दांव खेला है। राजद और कांग्रेस दोनों के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को नरकटियागंज सीट (Narkatiaganj election Result) पर कुल 68.10 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं।