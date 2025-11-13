Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Narkatiaganj vidhan sabha Chunav Result: नरकटियागंज विधानसभा में फिर लहराएगा BJP का झंडा या महागठबंधन लगाएगा सेंध

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:52 PM (IST)

    Narkatiaganj election Result : नरकटियागंज विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में है। यहां राजद और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें नरकटियागंज भी शामिल है। 2020 के चुनाव में बीजेपी की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के विनय वर्मा को हराया था। इस बार देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नरकटियागंज। नरकटियागंज विधानसभा सीट (Narkatiaganj vidhan sabha Election Result 2025) वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पश्चिमी चम्पारन लगता है। बिहार में राजद और कांग्रेस गठबंधन के तहत भले ही चुनाव लड़ रही हो, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से नरकटियागंज भी एक सीट है जहां राजद ने दीपक यादव (Deepak Yadav) और कांग्रेस ने शाश्वत केदार को चुनावी मैदान में उतारा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, बीजेपी ने संजय पांडेय (Sanjay Pandey) को प्रत्याशी बनाकर दांव खेला है। राजद और कांग्रेस दोनों के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को नरकटियागंज सीट (Narkatiaganj election Result) पर कुल 68.10 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसके नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं।

    नरकटियागज विधानसभा के प्रत्याशी

    1. दीपक यादव -राजद
    2. मो.मोतिउर्रहमान -बसपा
    3. शाश्वत केदार -कांग्रेस
    4. संजय कुमार पांडेय -भाजपा
    5. दिलशाद अहमद -भौजी जनता पार्टी
    6. मोहम्मद राशीद अजीम -नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
    7. मो. वसिउल्लाह -जनसुराज पार्टी
    8. इश्तेयाक अहमद-निर्दलीय
    9. ध्रप राम-निर्दलीय
    10. माया देवी -निर्दलीय
    11. राजेंद्र प्रसाद यादव-निर्दलीय
    12. समीर सुनु -निर्दलीय

    वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम

    नरकटियागंज विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी की रश्मि वर्मा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विनय वर्मा को 21134 वोटों से शिकस्त दी थी। चुनाव में रश्मि वर्मा को 75484 वोट और विनय वर्मा को 54350 मत मिले थे। इससे पहले 2015 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के विनय वर्मा विजयी रहे थे।