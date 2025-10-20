बिहार विधानसभा चुनाव: नरकटियागंज में 18 और सिकटा में 12 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन के अंतिम दिन 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा, जबकि सिकटा विधानसभा के लिए 7 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। नरकटियागंज विधानसभा से निर्वाची पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता के समक्ष अंतिम दिन जिन 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा, उनमें कांग्रेस से शाश्वत केदार, राजद से दीपक यादव, आम आदमी पार्टी के राजीव वर्मा, जनसुराज से मोहम्मद वशीउल्लाह, निर्दलीय पूर्व विधायक रश्मि वर्मा, विनय वर्मा, मो. मोतिउर्रहमान, दिलशाद आलम, ध्रुव राम, रविन्द्र राय, नाथु रवि, मो. राशिद अजीम, इस्तेयाक अहमद, आरिफ रेजा, समीर सोनो, राजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं।

वहीं सिकटा विधानसभा सभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी चंद्रशेखर कुमारन के समक्ष जिन सात प्रत्याशियों ने अंतिम दिन नामांकन पत्र भरा उनमें जन सुराज से उत्कर्ष श्रीवास्तव, बीएसपी से संतोष राम, जागरूक जनता पार्टी से पूनम शर्मा, जनशक्ति जनता दल से शशांक पांडेय, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मो. फकरुद्दीन, आम आदमी पार्टी से औरंगजेब तथा निर्दलीय मो. मोइनुद्दीन शामिल हैं।

बता दें कि इसके पूर्व नरकटियागंज विधानसभा के लिए भाजपा से संजय पांडेय और निर्दलीय मंगलामुखी माया देवी नामांकन पत्र भर चुके हैं। इस तरह नरकटियागंज विधानसभा के लिए कुल 18 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। ऐसे में यदि सभी नामांकन पत्र दुरुस्त पाए जाते हैं और किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया तो इस बार नरकटियागंज विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को दो ईवीएम का उपयोग करना पड़ेगा। जबकि सिकटा में इसके पहले 5 प्रत्याशी नामांकन पत्र भर चुके हैं, जिनमें जदयू से समृद्ध वर्मा, भाकपा माले से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, निर्दलीय से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मो. असलम, प्रमोद साह शामिल हैं। इस तरह यहां कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है।

बगहा में इन्होंने दाखिल किया नामांकन दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को बगहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में दिनभर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही। नामांकन को लेकर कार्यालय के बाहर भारी गहमागहमी देखने को मिली।

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और सभी उम्मीदवारों को मुख्य द्वार से आरओ कक्ष तक पैदल ही जाना पड़ा। बगहा विधानसभा क्षेत्र से कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें जनसुराज के नंदेश पांडेय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भोला राजभर, तथा निर्दलीय प्रत्याशी अशोक पटेल, भूपनारायण यादव और महफूज आलम शामिल रहे। वहीं, रामनगर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से कुल तीन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सुबोध कुमार, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वशिष्ठ पासवान और निर्दलीय अंगद राम प्रमुख हैं।