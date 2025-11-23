Language
    नरकटियागंज रेलखंड पर सुरक्षा के खोखले दावे, 5 दिन में 2 यात्रियों के लाखों के सामान चोरी

    By Prabhat Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    नरकटियागंज रेलखंड पर यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। बीते पांच दिनों में दो ट्रेनों में लाखों की चोरी हुई। चोर गिरोह एसी कोच को निशाना बना रहे हैं। पीड़ितों ने 139 पर शिकायत की, पर मदद नहीं मिली। सत्याग्रह एक्सप्रेस और काटरा-कामाख्या एक्सप्रेस में चोरी की घटनाएं हुईं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यात्रियों में दहशत का माहौल है।

    नरकटियागंज रेलखंड पर सुरक्षा के खोखले दावे

    जागरण  संवाददाता, नरकटियागंज। नरकटियागंज- मुजफ्फरपुर- गोरखपुर रेल खंड में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बीते पांच दिनों में अलग-अलग ट्रेनों से दो यात्रियों के लाखों रुपये के कीमती सामान चोरी होने के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं से यात्रियों में दहशत है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 

    यात्रियों का कहना है कि शातिर चोर गिरोह खासकर एसी कोच या फिर वीआईपी दिखने वाले यात्रियों को टारगेट कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि 139 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई के बावजूद उन्हें कोई त्वरित सहायता नहीं मिली। 

    बता दें कि 21 नवंबर को आनंद विहार से नरकटियागंज पहुंची सत्याग्रह एक्सप्रेस में हरियाणा की निशु देवी का लाखों रुपये का कीमती सामान चोरी हो गया। बताया गया कि यात्रा के दौरान किसी ने सूटकेस से आभूषण और अन्य जरूरी सामान उड़ा लिया।

    शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

    शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे दो दिन पहले 19 नवंबर को काटरा-कामाख्या एक्सप्रेस (15656) में अहवर शेख बेतिया निवासी और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर इंतजार आलम का सामान चोरी हो गया। 

    वे जालंधर से एसी सेकंड क्लास कोच 205007 में अपनी पत्नी रिजवाना के साथ सफर कर रहे थे। 20 नवंबर को घर पहुंचकर जब सूटकेस खोला तो सभी कीमती आभूषण और 15 हजार रुपये नकद गायब थे। 

    यात्रियों ने 139 पर शिकायत की

    पीड़ित यात्री इंतजार आलम ने बताया कि वे होशियारपुर में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं और हर बार की तरह घर लौट रहे थे। लेकिन इस बार चोरों ने नुकसान पहुंचा दिया। दोनों मामलों में यात्रियों ने 139 पर शिकायत की है। 

    यात्रियों का कहना है कि ऐसी स्थिति रही तो त्योहारों व भीड़भाड़ वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। रेल थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि यात्री द्वारा हमें घटना की शिकायत नहीं मिली है।