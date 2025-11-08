कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बगहा पहुंचे मुकेश सहनी, महज 12 मिनट रुकने के बाद लौटे

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Vidhan Sabha Chunav: बगहा में शनिवार को महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह के पक्ष में निर्धारित रोड शो में भाग लेने पहुंचे वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मात्र 12 मिनट ही रुके और फिर लौट गए।

उनका हेलीकॉप्टर शाम 3:57 बजे विमल बाबू मैदान में उतरा और 4:09 बजे उड़ान भर गया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, रोड शो और वापसी के शाम चार बजे तक की अनुमति दी थी। समय सीमा समाप्त होने के कारण रोड शो संभव नहीं हो सका। मैदान में उपस्थित समर्थकों को मुकेश सहनी ने लगभग पांच मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह को माला पहनाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की।

सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी हमेशा मल्लाह, निषाद, मछुआ, नाई, बढ़ई, धोबी और कुम्हार जैसे मेहनतकश तबकों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के सम्मान की लड़ाई है।

मुकेश सहनी ने कहा कि वीआइपी हर उस वर्ग के साथ है जो अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो गरीबों और वंचितों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।