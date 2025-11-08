कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बगहा पहुंचे मुकेश सहनी, महज 12 मिनट रुकने के बाद लौटे
Bihar Assembly Election 2025: बगहा में कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह के समर्थन में रोड शो के लिए पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी केवल 12 मिनट रुके। जिला प्रशासन ने शाम 4 बजे तक की अनुमति दी थी, जिसके कारण रोड शो नहीं हो सका। मुकेश सहनी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और गरीबों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का वादा किया। कन्हैया कुमार ने सरकार पर देरी करने का आरोप लगाया।
संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Vidhan Sabha Chunav: बगहा में शनिवार को महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह के पक्ष में निर्धारित रोड शो में भाग लेने पहुंचे वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मात्र 12 मिनट ही रुके और फिर लौट गए।
उनका हेलीकॉप्टर शाम 3:57 बजे विमल बाबू मैदान में उतरा और 4:09 बजे उड़ान भर गया। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, रोड शो और वापसी के शाम चार बजे तक की अनुमति दी थी।
समय सीमा समाप्त होने के कारण रोड शो संभव नहीं हो सका। मैदान में उपस्थित समर्थकों को मुकेश सहनी ने लगभग पांच मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह को माला पहनाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की।
सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी हमेशा मल्लाह, निषाद, मछुआ, नाई, बढ़ई, धोबी और कुम्हार जैसे मेहनतकश तबकों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के सम्मान की लड़ाई है।
मुकेश सहनी ने कहा कि वीआइपी हर उस वर्ग के साथ है जो अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो गरीबों और वंचितों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सहनी ने कहा कि मल्लाह समाज अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुका है और आने वाला समय उनके अधिकारों की पुनर्स्थापना का होगा। मैदान में जुटे समर्थकों ने “जय मल्लाह समाज” और “महागठबंधन जिंदाबाद” के नारे लगाए।
कार्यक्रम में कांग्रेस के फायरब्रांड नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर उन्हें करीब दो घंटे तक रोका गया, जिसके कारण कार्यक्रम में देरी हुई।
इस वजह से रोड शो पूरा नहीं हो पाया। इस मौके पर नरकटियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी केदार शाश्वत,एमएलसी सौरभ कुमार,राजद नेता आलमगीर मन्नू सिंह चंदेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
