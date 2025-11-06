Bihar Politics: 'बीमार नीतीश कुमार के हाथों में...', वोटिंग वाले दिन ये क्या बोल गए मुकेश सहनी

संवाद सूत्र, योगापट्टी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्ष पर वैशाखी के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब वे अस्वस्थ हैं। बीमार नीतीश कुमार के हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं है।

सहनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वैशाखी हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं। उनके दबाव के कारण आंध्र प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ का काम हो रहा है, जबकि जदयू के 12 सांसद हैं और बिहार में डेढ़ हजार करोड़ का भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बीमार हैं।

सहनी ने दावा किया कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ी है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र के योगापट्टी बलुआ खेल के मैदान में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि गरीबों और पिछड़ों के नेता लालू यादव ने मल्लाह के बेटा पर भरोसा किया है। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसमें मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना तय है।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर के एक बेरोजगार युवक को सरकारी नौकरी मिलेगी। माई बहिन मान योजना से 30 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलिंडर मिलेगा। 240 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

पलायन का दर्द बयां करते हुए कहा कि मैंने भी 18 वर्ष तक मुंबई में रहकर काम किया है। अपनों से दूर रहने पर कितनी पीड़ा होती है, इसका अनुभव है, इसलिए बिहार में कल कारखाने लगाकर युवाओं के लिए यहां रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा।

'रणकौशल को विजयी बनाएं, इनको देंगे बड़ी जिम्मेदारी' वीआईपी सुप्रिमो ने कहा कि लौरिया विधानसभा के महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल को आपसब जिताएं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार में हमारी पार्टी की हिस्सेदारी में चंपारण को बड़ी जिम्मेदारी देंगे।

नौतन में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए की वोट अपील नौतन के श्रीराम खेल मैदान में गुरुवार को चुनावी सभा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जनता त्रस्त है। अब राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। महागठबंधन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।