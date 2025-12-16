पश्चिम चंपारण के लौरिया में चाकू मारकर बदमाशों ने सीएससी कर्मी की बाइक लूटी

जासं, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। लौरिया थाना क्षेत्र के सुगर छाप सौराहा स्थित देवी के स्थान के पास मंगलवार की रात बदमाशों ने एक सीएससी कर्मी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी बाइक सहित अन्य सामान लूट लिया।

सीएससी कर्मी विकास मिश्रा अपने घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार बहुअरवा पंचायत के जमुनिया गांव निवासी विकास मिश्रा एटीएम में कैश डालने के कार्य से जुड़े हुए हैं। मंगलवार की रात करीब 8 बजे वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में जब मंदिर के पास पहुंचे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उनपर हमला कर दिया।

बदमाशों ने विकास मिश्रा के जांघ पर चाकू से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़े पहुंचे और जान बची। बताया जा रहा है कि बदमाश तीन की संख्या में थे। घायल अवस्था में विकास मिश्रा जान बचाने के लिए गांव की ओर भागते हुए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर जब गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, तब बदमाश वहां से उनकी बाइक लेकर फरार हो गए, जिससे उनकी जान बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

थानाध्यक्ष भी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे। घायल विकास मिश्रा को इलाज के लिए लौरिया अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

शराब के साथ धंधेबाज धराया नौतन: स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेल्हुआ पोखरा चौक से छापेमारी कर पांच लीटर शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया धंधेबाज तेल्हुआ साह टोला गांव का शौरभ कुमार बताया गया है।