विदेश की चकाचौंध में भी नहीं भूली संस्कृति, छठ मनाने मेलबर्न से बिहार पहुंचा NRI परिवार

जागरण संवाददाता, बगहा। लोक आस्था का महापर्व छठ केवल सूर्योपासना का पर्व नहीं, बल्कि अपनी माटी, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव का ऐसा अटूट बंधन है, जो सात समंदर पार रहने वालों को भी अपनी जन्मभूमि की ओर खींच लाता है।

इसकी एक खूबसूरत तस्वीर इस वर्ष बगहा में देखने को मिली, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाला एक एनआरआइ परिवार हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर छठ मनाने अपनी जन्मभूमि पहुंचा। विदेश की आधुनिक जीवनशैली के बीच अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति इस परिवार का लगाव नगर में चर्चा का विषय बना रहा। मेलबर्न से छठ मनाने पहुंचे अनुराग और प्रतिभा नगर के सिटी मांटेसरी स्कूल की प्रधानाचार्य डॉ. सीमा स्वधा एवं प्रमोद कुमार गुप्ता के पुत्र अनुराग कुमार अपनी पत्नी प्रतिभा राज के साथ मेलबर्न से बगहा पहुंचे। अनुराग कुमार ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड बैंक (एएनजेड) में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं।