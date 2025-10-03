Language
    पश्चिमी चंपारण में पत्नी को बुलाने ससुराल आए पति की पीट-पीटकर हत्या, सास-ससुर सहित 4 पर मामला दर्ज

    By Pradeep Kumar Dwivedi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    पश्चिमी चंपारण के नौतन में ससुराल में पत्नी को लेने गए उपेंद्र राम की ससुराल वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी तीन माह पूर्व मायके आ गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक के भाई ने पत्नी सास ससुर और साले पर हत्या का आरोप लगाया है।

    घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नौतन। ससुराल में झगड़ा कर तीन माह पूर्व मायके नौतन थाना क्षेत्र के नौराहीं गांव में चली आई पत्नी को बुलाने आए युवक की बीते एक अक्टूबर की शाम में ससुराल वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और घर से फरार हो गए।

    हालांकि, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतक पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगाव गांव निवासी उपेंद्र राम (32) के परिजनों को सौंप दिया है।

    मामले में मृतक के भाई संतोष राम के बयान पर मृतक की पत्नी अंतिमा कुमारी, सास लालसा देवी, ससुर मानदेव राम, साला सोनू कुमार समेत अन्य को नामजद किया है।

    मृतक के भाई ने पुलिस को बताया है कि उसके भाई की शादी नौ वर्ष पूर्व नौराही गांव निवासी मानदेव राम की पुत्री अंतिमा कुमारी से हुई थी। इन्हें तीन बच्चे भी हैं।

    पारिवारिक अनबन में तीन माह पूर्व अंतिमा कुमारी अपने मायके चली आई थी। एक अक्टूबर को उनका भाई ससुराल में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आया। यहां आरोपितों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।

    मामले में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि मृतक के भाई के द्वारा मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। आरोपित घर से फरार हैं। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा।