बिहार में भी लारेंस बिश्नोई गैंग की धमक, नरकटियागंज में बालू माफिया पर दबाव बनाता था शूटर शशांक

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) । बालू के अवैध खनन धंधेबाजों पर दबाव-दबदबा, नेपाल की खुली सीमा से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता और इस पर राजनीतिक महत्वकांक्षा। लारेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडेय और उसके तीन अन्य सहयोगियों के ये कृत्य उनकी पहचान बताते हैं।



मैनाटांड के चिउटाहां गांव में जीशान जुल्फिकार के फार्म हाउस पर पांच दिसंबर को लूटपाट, रंगदारी और आगजनी की जो घटना हुई, उसमें चारों जेल की हवा खा रहे। फिलहाल, क्षेत्र में इनके खुराफात से शांति तो है, लेकिन छुपे संगी-साथियों की अब भी तलाश है। करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शशांक लंबे समय से क्षेत्र में दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा था। कोडेना नदी से चोरी-छुपे बालू की निकासी करने वालों पर भी वसूली का दबाव बनाया था। चूंकि, धंधा अवैध था तो वे पुलिस के पास भी नहीं जा पा रहे थे। यह बात शशांक अच्छी तरह जानता था और इसी का फायदा उठाया भी।

मामला दबा, लेकिन पूरी तरह नहीं। शशांक ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन भी भरा था, हालांकि प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण रद हो गया था। वह राजनीतिक प्रभाव हासिल करने का प्रयास कर रहा था और युवकों का समूह तैयार करने में जुटा था। जो लोग उसे जानते हैं, बताते हैं कि उसके साथ रहने वाले कुछ युवक मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री (तस्करी) की गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। शशांक का बाहर के अपराधी गिरोह से संपर्क था।

पांच दिसंबर को बड़ी संख्या में लोग फार्म हाउस पहुंचे और तोड़फोड़ व लूटपाट की थी, जिसमें चिउटाहां, पिड़ारी, झझरी और धोबनी के कई लोग शामिल रहे। घटना के दौरान आसपास के कुछ गरीब परिवारों के यहां भी तोड़-फोड़ की गई थी।