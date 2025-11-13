Lauriya vidhan sabha Chunav Result: लौरिया विधानसभा में कांटे की टक्कर, BJP,जसुपा या VIP किसे मिलेगी जीत?

डिजिटल डेस्क, लौरिया। लौरिया विधानसभा सीट (Lauriya vidhan sabha Chunav Result) वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पश्चिमी चम्पारन लगता है। इस सीट पर पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां बीजेपी ने विनय बिहारी, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने रण कौशल प्रताप सिंह, जनसुराज (जसुपा) ने सुनील कुमार, द प्लुरल्स पार्टी ने पप्पू कुमार ठाकुर और बसपा ने मोहम्मद हारून पर दांव खेला है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत लौरिया सीट पर कुल 72.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी, वीआईपी और जसुपा के बीच मुकाबला माना जा रहा है।