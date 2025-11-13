Lauriya vidhan sabha Chunav Result: लौरिया विधानसभा में कांटे की टक्कर, BJP,जसुपा या VIP किसे मिलेगी जीत?
Lauriya election Result : लौरिया विधानसभा क्षेत्र में BJP, जसुपा और VIP के बीच कांटे की टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबले के कारण परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। नतीजों से पहले तीनों ही पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं।
डिजिटल डेस्क, लौरिया। लौरिया विधानसभा सीट (Lauriya vidhan sabha Chunav Result) वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और जिला पश्चिमी चम्पारन लगता है। इस सीट पर पांच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां बीजेपी ने विनय बिहारी, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने रण कौशल प्रताप सिंह, जनसुराज (जसुपा) ने सुनील कुमार, द प्लुरल्स पार्टी ने पप्पू कुमार ठाकुर और बसपा ने मोहम्मद हारून पर दांव खेला है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत लौरिया सीट पर कुल 72.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजे शुक्रवार यानी 14 नवंबर को आ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी, वीआईपी और जसुपा के बीच मुकाबला माना जा रहा है।
लौरिया विधानसभा के प्रत्याशी
- मोहम्मद हारून - बसपा
- विनय बिहारी -भाजपा
- पप्पू कुमार ठाकुर-द प्लुरल्स पार्टी
- रण कौशल प्रताप सिंह -विकासशील इंसान पार्टी
- सुनील कुमार-जनसुराज पार्टी
वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम
लौरिया विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी ने जीत दर्ज की थी। वह लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। उन्हें कुल 77927 वोट मिले थे जबकि राजद से उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शंभू तिवारी को 48923 मत मिले थे। हार का अंतर 29004 वोटों का रहा था। इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में भी यहां बीजेपी के विनय भारती विजयी रहे थे।
