    Bihar News: सड़क किनारे सज रही थी बारात, तभी घुस गई तेज रफ्तार कार; 3 की रौंदा 13 घायल

    By Sunil AnandEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:08 AM (IST)

    बिहार में एक दर्दनाक हादसे (Road Accident) में सड़क किनारे सज रही बारात में एक तेज रफ्तार कार घुस गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार चालक की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    बेतिया में सड़क हादसा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बेतिया। Road Accident पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में आई एक बारात में शामिल तीन बारातियों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल है। घटना बीती रात 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लौरिया प्रखंड के बिशनपुरवा गांव में नरकटियागंज के लाल गढ़िया से बारात आई थी।

    बारात दुल्हन के दरवाजे पर जाने के लिए लौरिया बगहा मार्ग में विशुनपुरवा गांव के समीप मुख्य पथ के किनारे सज रही थी। बैंड पार्टी वाली गाड़ी थोड़ी विलंब थी, इस दौरान बाराती तैयारी कर रहे थे। तब तक बगहा की तरफ से तेज रफ्तार कार आकर भीड़ में घुस गई और लोगों को रौंद दिया। हालांकि कार का चालक वहां से फरार हो गया।

    आक्रोशित भीड़ में कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौरिया पहुंचाया गया।

    थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि तीन लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं। शव का पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।

