Bihar Latest News : पश्चिम चंपारण के भूमिहीनों और बेघरों को जल्द मिलेगा अपना घर

जागरण संवाददाता, बेतिया। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए कराए गए सर्वेक्षण से बनी सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें भूमिहीनों एवं बेघरों को शीघ्र ही छतदार आशियाना मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जून माह में कराए गए सर्वेक्षण में पश्चिम चंपारण जिले में चार लाख छह हजार 94 लोगों की सूची बनाई गई है। सर्वेक्षण के क्रम में 7500 भूमिहीनों को चिह्नित किया गया है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए तैयार सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिला ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दो दिनों में 159 घरों का सत्यापन करने की बात बताई गई है।

कई स्तरों पर सत्यापन के पश्चात सूची को दिया जाएगा अतिम रूप ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में जहां सरकारी कर्मियों द्वारा सूची बनाई गई, वहीं सेल्फ सर्वे की सुविधा दिए जाने के कारण 96000 लोगों ने इसके माध्यम से अपना नाम अपलोड किया है। सरकारी कर्मियो के सर्वेक्षण काफी संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे में भौतिक सत्यापन व प्रखंड की संचिका से मिलान के बाद ग्राम सभा के माध्यम से पारित होने के बाद लाभुकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में इस सूची से काफी लोगों के नाम हटने की संभावना है, लेकिन अंतिम सूची के आधार पर मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा।



सर्वेक्षण के आधार पर प्रखंडवार तैयार रिपोर्ट