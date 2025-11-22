बगहा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल
बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, प्रारंभिक जांच में भूमि विवाद का मामला सामने आया है।
संवाद सहयोगी, बगहा। चौतरवा थाना क्षेत्र के भठइया गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लेकर आए, जहां उनका उपचार चल रहा है।
जमीन पर कब्जा करने का आरोप
घायल व्यक्तियों में एक पक्ष से अशर्फी पासवान की 60 वर्षीय पत्नी लखपति देवी तथा 26 वर्षीय मुन्ना पासवान शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से 35 वर्षीय अमरेश यादव, विजय पासवान का 14 वर्षीय पुत्र कृष्ण मोहन और राजेश पासवान की 15 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी घायल बताए गए हैं। इनके अलावा अन्य कई लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं।
दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जमीन को जबरन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। चिकित्सकों ने घायलों का इलाज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित करने की सलाह दी है।
दोनों पक्ष का अस्पताल में इलाज
चौतरवा थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घायलों द्वारा आवेदन दिए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद से जुड़ा पाया गया है। पुलिस अब दोनों पक्षों से बयान लेकर मामले की तहकीकात में जुट गई है।
