बगहा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल

संवाद सहयोगी, बगहा। चौतरवा थाना क्षेत्र के भठइया गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लेकर आए, जहां उनका उपचार चल रहा है। जमीन पर कब्जा करने का आरोप घायल व्यक्तियों में एक पक्ष से अशर्फी पासवान की 60 वर्षीय पत्नी लखपति देवी तथा 26 वर्षीय मुन्ना पासवान शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से 35 वर्षीय अमरेश यादव, विजय पासवान का 14 वर्षीय पुत्र कृष्ण मोहन और राजेश पासवान की 15 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी घायल बताए गए हैं। इनके अलावा अन्य कई लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं।