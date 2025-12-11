Bihar News: कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट पर संकट, बियाडा ने दिया जमीन खाली करने का नोटिस

आलोक कुमार, चनपटिया (पश्चिम चंपारण)। कुमारबाग स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट पर संकट खड़ा हो गया है। इसे पूरी तरह से बंद करने और कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है। उद्धाटन के बाद से इसका संचालन नहीं करने के कारण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने यूनिट की जमीन को खाली करने का नोटिस भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बियाडा की 50 एकड़ भूमि पर 127 करोड़ रुपये की लागत से सेल के इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला 2007 में रखी गई थी। दो वर्ष बाद 2009 में यूनिट बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन इसके तीन वर्ष बाद 2012 में ट्रायल रन किया गया। उसके बाद यूनिट बंद रही। लंबे इंतजार के बाद फरवरी 2019 में औपचारिक रूप से इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।

यूनिट के संचालन के लिए 133 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई। यहां सीजीआइ शीट और आयरन ट्यूब बनाने की योजना थी, लेकिन 50 हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता वाली इस यूनिट से उत्पादन हुआ ही नहीं। इसका कारण बार मशीनरी का खराब होना, कुशल श्रमिकों की कमी और बाजार की कमजोर मांग बताया गया।

घाटा दिखाकर चल रही तैयारी: आज यहां की मशीनों में जंग लग गई है। भवन भी जर्जर हो रहे हैं। तैनात अधिकांश कर्मी घर रहते हैं। आज लगातार घाटे के नाम पर आंतरिक तैयारियों के बीच अब कर्मचारियों की छंटनी और यूनिट बंद करने की चर्चा होने लगी है। इसके संचालन के लिए बियाडा ने यह भूमि 90 वर्ष की लीज पर सेल को दी है।

बियाडा ने शर्तों के मुताबिक यूनिट नहीं चलने के कारण इसके महाप्रबंधक को आठ अक्टूबर 2025 को नोटिस भेजा है। इसमें आवंटन शर्तों के उल्लंघन के कारण भूमि रद्दीकरण का उल्लेख है। चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन का कहना है कि यह यूनिट कभी सुचारु रूप से चलाई ही नहीं गई। अब घाटा दिखाकर बंद करने की तैयारी हो रही है। यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों की छंटनी की भी योजना बनाई गई है।

इस संबंध में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के एजीएम शिव कुमार चौधरी का कहना है कि तीन दिन पहले महाप्रबंधक निरीक्षण करने के लिए भी आए थे। इसे बंद करने या कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।