8 अक्टूबर से शुरू हो रहा पवित्र कार्तिक मास, दीपावली और छठ सहित मनाए जाएंगे कई प्रमुख व्रत-त्योहार

सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है जो 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस महीने में तुलसी पूजन से लेकर देव दीपावली तक कई धार्मिक आयोजन होते हैं। महिलाएं सुबह तुलसी की पूजा करती हैं और दीपदान करती हैं। इस दौरान करवा चौथ धनतेरस दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ इस मास का समापन होता है।

संवाद सूत्र, बगहा। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पवित्र कार्तिक मास बुधवार आठ अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। यह महीना तुलसी पूजन से शुरू होकर देव दीपावली तक चलता है और इस दौरान अनेक धार्मिक व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं।

आचार्य राजीव कुमार मिश्र के अनुसार, इस माह में महिलाएं प्रातःकाल जागकर घर की साफ-सफाई के बाद पौ फटने से पूर्व तुलसी पूजन कर दीपदान करती हैं। वहीं, संध्या में गोधूलि बेला में पुनः स्नान कर तुलसी पूजन व दीपदान के बाद ही अन्य कार्य करती हैं।

इस मास में खानपान व आचार-विचार में संयम रखने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास का तीसरा दिन 10 अक्टूबर को करवा चौथ (संकष्टी श्रीगणेश करक चतुर्थी) के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें निर्जला उपवास रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। 11 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पंचमी व्रत, 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी, 14 अक्टूबर को राधा अष्टमी व्रत तथा 17 अक्टूबर को रंभा एकादशी व्रत किया जाएगा।

18 अक्टूबर को धनतेरस, शनि प्रदोष व्रत एवं लक्ष्मी-गणेश पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। इस दिन कुंभ लग्न में दोपहर 2:21 से 4 बजे तक, रात्रि 7 से 9 बजे तक वृष लग्न में तथा रात्रि 1:27 से 3:41 तक सिंह लग्न में विशेष पूजन का विधान है।

19 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि, नरक चतुर्दशी व हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन पांच पूजा मुहूर्त होंगे, जिनमें पहली पूजा कुंभ लग्न में 2:32 से 4:51 तक होगी और आखिरी पूजा सिंह लग्न में रात्रि 1:15 से 3:30 तक होगी।