झारखंड के ITBP जवान ने बेतिया के श्रीनगर में की आत्महत्या, चुनाव ड्यूटी में आया था बिहार

संवाद सूत्र, श्रीनगर (पश्चिम चंपारण)। बेतिया पुलिस जिला के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोहड़ा भवानीपुर प्लस टू परिसर में शनिवार की दोपहर बाद दो बजे आईटीबीपी के एक जवान सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। मौके से उसका राइफल और मोबाइल फोन जब किया गया है। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की जांच हो रही है। अभी तक आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला है। बेतिया सदर टू के एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि मृतक जवान की पहचान झारखंड के धनबाद जिले के चिरकुंडा निवासी गौतम कुमार (उम्र 36 वर्ष) के रूप में हुई है।

वह चुनाव कार्य में ड्यूटी के लिए आईटीबीपी बल के साथ आए थे और श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा भवानीपुर प्लस टू विद्यालय में ठहरे थे। कंपनी के अन्य जवानों से घटना की जानकारी ली गई है। वे विद्यालय परिसर में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे।

विद्यालय की छत पर अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद अन्य जवान पहुंचे तो देखा कि गौतम कुमार जमीन पर गिरे हुए थे और उनके सिर से खून बह रहा था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने सर्विस हथियार से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साथी जवानों ने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी।

घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे स्कूल परिसर की घेराबंदी कर जांच की जा रही है। एसडीपीओ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद बताया कि यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है।