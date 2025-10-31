Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदान कर्मियों को 80 रुपये प्लेट पौष्टिक भोजन देंगी जीविका दीदियां, मतदाता जागरूकता में भी अहम भूमिका

    By Vivek Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    गौनाहा में जीविका दीदियों की बैठक में, विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता और मतदान कर्मियों को भोजन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बीपीएम शशेन्द्र ने बताया कि जीविका दीदियां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगी और मतदान कर्मियों को 80 रुपये प्रति प्लेट की दर से भोजन देंगी। सदस्यों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    80 रुपये प्लेट पौष्टिक भोजन देंगी जीविका दीदियां

    संवाद सूत्र, गौनाहा। विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता से लेकर मतदान कर्मियों को बेहतर सेवा देने तक में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुक्रवार को प्रखंड सभागार भवन में जीविका दीदियों की बैठक की गई। बैठक की अध्य्क्षता बीपीएम शशेन्द्र ने की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीविका द्वारा मनोनीत प्रत्येक पंचायत के लिए स्वीप कार्यक्रम के लिए उन्मुखीकरण किया गया। इसमें सभी को सूक्ष्म कार्य योजना के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी करने के लिए निर्देशित किया गया। 

    80 रुपये प्रति प्लेट की दर से भोजन उपलब्ध

    मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी, मेहंदी लगाया जाना, प्रत्येक दरवाज़ा पर जाकर मतदान के महत्व को बताना, कैंडल मार्च निकालना समूह के बैठक में चर्चा तथा अन्य कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किया जाएगा।

    प्रतिदिन 4 बजे तक कार्यक्रम से संबंधित परियोजना कर्मी अनुश्रवण प्रतिवेदन जमा करेंगे। बीपीएम ने कहा कि 11 नवंबर को मतदान है। मतदान कराने के लिए बूथों पर कर्मी जाएंगे। उन्हें जिस बूथ पर भोजन की आवश्यकता होगी। जीविका दीदियां 80 रुपये प्रति प्लेट की दर से उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराएंगी। 

    वहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों ने संकल्प लिया। बीपीएम ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यक्रमों को लेकर सभी जीविका के सदस्य सक्रिय रहेंगे। अपने दायित्व का निर्वहन ससमय करेंगी।